日本3億日圓彩票無人認領近1年　檔主尋人未果

去年獲得3億日圓（約1,490萬港元）的彩票，據報至今仍未有人領取。出售彩票的檔主本月初在店外貼出告示，希望中獎者勿錯過獎金。

日本《讀賣新聞》報道，去年日本的萬聖節大型彩票，原本是由在金澤市的一個彩票銷售點售出，然而在接近1年的時間，仍未有人領取，而有關獎金在今年11月3日就會到期，故此金澤的檔主在店外張貼告事希望找回中獎者。據報道，未領取的彩票在去年9月至10月，在金澤市的一個彩票銷售中心賣出。檔主本月初在店外帖出告事「 WANTED 尋找中獎者」。檔主表示：「如果彩票失效，就太可惜了。請檢查去年的彩票，並儘快領獎。」