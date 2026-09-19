美國幸運兒2美元獎券中逾10億　開心稱「真正的祝福」

美國伊利諾州一名神秘獎券玩家，8月12日隨手花2美元（約15.7港元）買下一注強力球（Powerball），豈料竟中了10.4億美元（約81.6億港元），這名幸運兒18日正式現身領獎。

今年強力球最大獎得主

美國《紐約郵報》報道，這張獎券是在伊利諾州昆西市一間便利商店售出。當期中獎號碼為4、26、66、67、69，強力球則是9，而這名幸運得主僅花2美元，中了高達10.4億美元的累積頭獎，成為今年強力球最大獎得主，也是該遊戲史上第8高的頭獎。

這名得主回憶，開獎後完全不相信中了大獎：「我一開始不相信自己真的贏了，所以打電話給一名家人確認。」即使正式提出領獎後，他仍直言自己「還在消化這個消息」，從難以置信、震驚到狂喜，各種情緒接連湧上。