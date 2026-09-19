特朗普禁CNN等三家傳媒入白宮　斥持續報道「假新聞」

美國總統特朗普18日宣布，將禁止CNN、MS NOW及政治新聞網站Politico進入白宮，並指控這些媒體持續報道「假新聞」，揚言還有其他媒體可能遭到禁止。此舉立即引發美國新聞自由及憲法第一修正案相關爭議。
特朗普18日在Truth Social發文表示，他「很自豪地宣布」，立即禁止CNN、MS NOW及Politico進入白宮，理由是這些媒體不斷進行他所稱的「假新聞」報道。他並指稱，媒體不應在報道總統、特朗普政府或美國時，「不斷撰寫或報道虛構與謊言」，並警告「其他假新聞媒體也將跟進」。
「故意」刊登負面新聞
特朗普稍後在白宮橢圓形辦公室接受媒體提問時，再度批評這3家媒體。他表示，自己認為相關報道都是「假新聞」，並稱這些媒體「故意」刊登負面新聞。當被問及是否會禁止更多媒體時，特朗普表示，可能還會有其他媒體加入被禁行列。
特朗普當天並表示，他不希望這些媒體「進入他的辦公室」，甚至稱相關禁令可能「盡可能擴大」。目前尚不清楚白宮將如何具體執行禁令。值得注意的是，在特朗普宣布禁令後，CNN、MS NOW及Politico的記者當時仍在白宮內工作，沒有立即被驅離的跡象。路透指出，白宮方面則通知相關媒體，禁令預計自19日起生效。
「公平且準確」
CNN發表聲明表示，完全支持其白宮採訪團隊及其「公平且準確」的報道，並強調媒體依美國憲法享有在不受政府阻礙或干涉下進行報道的權利。Politico也表示，將持續報道白宮，並捍衛美國憲法第一修正案所保障的權利。
美國憲法第一修正案保障言論及新聞自由。路透指出，法律及新聞自由專家認為，若白宮是因媒體對政府的報道內容而限制其採訪權，相關措施可能面臨憲法訴訟挑戰。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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