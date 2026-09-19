特朗普禁CNN等三家傳媒入白宮　斥持續報道「假新聞」

特朗普18日在Truth Social發文表示，他「很自豪地宣布」，立即禁止CNN、MS NOW及Politico進入白宮，理由是這些媒體不斷進行他所稱的「假新聞」報道。他並指稱，媒體不應在報道總統、特朗普政府或美國時，「不斷撰寫或報道虛構與謊言」，並警告「其他假新聞媒體也將跟進」。

美國總統特朗普18日宣布，將禁止CNN、MS NOW及政治新聞網站Politico進入白宮，並指控這些媒體持續報道「假新聞」，揚言還有其他媒體可能遭到禁止。此舉立即引發美國新聞自由及憲法第一修正案相關爭議。

「故意」刊登負面新聞

特朗普稍後在白宮橢圓形辦公室接受媒體提問時，再度批評這3家媒體。他表示，自己認為相關報道都是「假新聞」，並稱這些媒體「故意」刊登負面新聞。當被問及是否會禁止更多媒體時，特朗普表示，可能還會有其他媒體加入被禁行列。

特朗普當天並表示，他不希望這些媒體「進入他的辦公室」，甚至稱相關禁令可能「盡可能擴大」。目前尚不清楚白宮將如何具體執行禁令。值得注意的是，在特朗普宣布禁令後，CNN、MS NOW及Politico的記者當時仍在白宮內工作，沒有立即被驅離的跡象。路透指出，白宮方面則通知相關媒體，禁令預計自19日起生效。