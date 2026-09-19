美丹傳達成格陵蘭協議　美擴軍事部署並排除非北約國家

美國總統特朗普18日宣布，美國、丹麥與格陵蘭已達成協議，美國將可在格陵蘭擴大軍事部署，並限制美國對手在當地建立基地或進行敏感投資。這項協議並未讓美國取得格陵蘭主權，但將進一步強化華府在北極地區的軍事與戰略布局。 路透社先前獨家報道指出，美國與丹麥正就格陵蘭問題接近達成協議。根據知情人士說法，協議將允許美軍在這座丹麥自治領土上擴大軍事部署，同時不會實現特朗普長期以來希望直接取得格陵蘭的目標。 即使獨立後相關安排仍適用

特朗普18日在Truth Social宣布協議時表示，美方將「永遠」保有在格陵蘭採取必要行動、確保格陵蘭及美國安全的能力。他並表示，美國的對手今後不得在格陵蘭建立軍事基地、維持軍事存在或進行敏感投資，除非取得美方明確書面批准。 美國國務卿魯比奧也表示，這項協議將永久處理華府對格陵蘭的國家安全疑慮，確保格陵蘭持續納入北美戰略防衛範圍，並排除美國對手在格陵蘭及周邊地區建立勢力。 一名美國國務院官員透露，協議將禁止非北約國家在格陵蘭建立基地，並允許美國及其盟友進行特定的「敏感投資」。協議也將賦予美國永久性的進入、駐軍及飛越權利，即使格陵蘭未來獨立，相關安排仍將持續適用。

「對所有人都有好處」 丹麥首相府表示，這項協議將強化北大西洋與北極地區安全。格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則表示，協議承認格陵蘭的利益及其在國際合作中的地位，並稱這項安排「對所有人都有好處」。 不過，目前協議的部分細節仍不明朗，包括美國是否會因此在格陵蘭興建新的軍事基地。格陵蘭目前已設有美國太空軍基地，且美國依據1951年與丹麥簽署的防衛協議，原本就享有廣泛的飛越及軍事基地使用權。 路透指出，這項協議也涉及中國在格陵蘭的影響力。此前談判期間，美丹雙方曾討論限制中國在格陵蘭的存在與影響；最新協議則明確將非北約國家的軍事基地排除在外。