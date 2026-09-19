美丹傳達成格陵蘭協議　美擴軍事部署並排除非北約國家

美國總統特朗普18日宣布，美國、丹麥與格陵蘭已達成協議，美國將可在格陵蘭擴大軍事部署，並限制美國對手在當地建立基地或進行敏感投資。這項協議並未讓美國取得格陵蘭主權，但將進一步強化華府在北極地區的軍事與戰略布局。
路透社先前獨家報道指出，美國與丹麥正就格陵蘭問題接近達成協議。根據知情人士說法，協議將允許美軍在這座丹麥自治領土上擴大軍事部署，同時不會實現特朗普長期以來希望直接取得格陵蘭的目標。
即使獨立後相關安排仍適用
特朗普18日在Truth Social宣布協議時表示，美方將「永遠」保有在格陵蘭採取必要行動、確保格陵蘭及美國安全的能力。他並表示，美國的對手今後不得在格陵蘭建立軍事基地、維持軍事存在或進行敏感投資，除非取得美方明確書面批准。
美國國務卿魯比奧也表示，這項協議將永久處理華府對格陵蘭的國家安全疑慮，確保格陵蘭持續納入北美戰略防衛範圍，並排除美國對手在格陵蘭及周邊地區建立勢力。
一名美國國務院官員透露，協議將禁止非北約國家在格陵蘭建立基地，並允許美國及其盟友進行特定的「敏感投資」。協議也將賦予美國永久性的進入、駐軍及飛越權利，即使格陵蘭未來獨立，相關安排仍將持續適用。
「對所有人都有好處」
丹麥首相府表示，這項協議將強化北大西洋與北極地區安全。格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則表示，協議承認格陵蘭的利益及其在國際合作中的地位，並稱這項安排「對所有人都有好處」。
不過，目前協議的部分細節仍不明朗，包括美國是否會因此在格陵蘭興建新的軍事基地。格陵蘭目前已設有美國太空軍基地，且美國依據1951年與丹麥簽署的防衛協議，原本就享有廣泛的飛越及軍事基地使用權。
路透指出，這項協議也涉及中國在格陵蘭的影響力。此前談判期間，美丹雙方曾討論限制中國在格陵蘭的存在與影響；最新協議則明確將非北約國家的軍事基地排除在外。
格陵蘭目前仍是丹麥自治領土，當地居民長期存在追求獨立的政治訴求。特朗普過去曾多次表示格陵蘭對美國國家安全及北極戰略具有重要性，並一度提出取得格陵蘭的構想。最新協議則維持格陵蘭屬於丹麥的現狀，同時大幅強化美國在當地的安全與軍事權限。
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