習特會｜梅拉妮亞發布國宴預告片　專家料傳統美式菜單

國家主席習近平本月24日將赴美進行國是訪問，美國總統特朗普將設下國宴款待。第一夫人梅拉妮亞日前也在X平台上PO出一段9秒影片，獨家曝光了國宴的擺設，滿足外界好奇心。
「國宴門票很難搶」
據《中時電子報》報道，依照外交禮賓專家與過往國宴菜單推論，此次國宴的風格可能偏向傳統美式，同時展現美國本土農業特色。菜單設計預計將以美式頂級牛肉為核心，因特朗普極度偏好牛肉，國宴極可能選用美國頂級安格斯牛排或牛小排；前菜預計選用緬因州龍蝦或阿拉斯加鮭魚，搭配美國加州的高階葡萄酒。甜品方面，則可能是特朗普熱愛的朱古力蛋糕、美式派餅或頂級冰淇淋。
總統表示，白宮大約能容納125人左右，儘管有數千人希望參加，特朗普笑稱「國宴門票很難搶」。根據美國廣播公司新聞報道，輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長阿爾特曼和蘋果公司董事長庫克計劃出席，但白宮尚未公開確認賓客名單。
會晤將會「非常成功」
特朗普表示，他期待與習近平會晤將會「非常成功」。當被問及兩位領導人是否會討論人工智能安全協議時，他表示他們打算達成「許多不同的協議」，但沒有透露細節。
另外，有美媒報道，據兩名熟悉相關情況的商界人士透露，中國方面要求取得國宴超過一半的席位，希望讓習近平此次可能帶到華府的中國企業執行長參加；這項要求引起白宮方面反彈。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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