習特會｜梅拉妮亞發布國宴預告片　專家料傳統美式菜單

國家主席習近平本月24日將赴美進行國是訪問，美國總統特朗普將設下國宴款待。第一夫人梅拉妮亞日前也在X平台上PO出一段9秒影片，獨家曝光了國宴的擺設，滿足外界好奇心。

「國宴門票很難搶」

據《中時電子報》報道，依照外交禮賓專家與過往國宴菜單推論，此次國宴的風格可能偏向傳統美式，同時展現美國本土農業特色。菜單設計預計將以美式頂級牛肉為核心，因特朗普極度偏好牛肉，國宴極可能選用美國頂級安格斯牛排或牛小排；前菜預計選用緬因州龍蝦或阿拉斯加鮭魚，搭配美國加州的高階葡萄酒。甜品方面，則可能是特朗普熱愛的朱古力蛋糕、美式派餅或頂級冰淇淋。