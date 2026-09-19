伊朗局勢｜德黑蘭舉行反美示威　官方：百萬志願者可備戰

伊朗當局表示，首都約有31.3萬人參與這場活動，但相關數字目前無法獨立查證。伊朗革命衛隊德黑蘭部隊指揮官哈桑扎德（Hassan Hassanzadeh）則表示，已有超過60萬人登記參與志願行動，未來接受有限度軍事及緊急應變訓練的人數可能超過100萬。

伊朗首都德黑蘭18日舉行大規模政府組織集會，數十萬人走上街頭，宣示願意接受軍事訓練、保衛國家。這場名為「為伊朗犧牲」（Janfada-ye Iran）的軍事風格集會，是美國與以色列今年2月對伊朗發動攻擊、戰爭爆發以來，伊朗規模最大的政府組織群眾活動之一。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及革命衛隊、巴斯基民兵高層均出席活動。巴斯基部隊負責人塔埃布（Hossein Taeb）向參與者表示，志願者將準備投入「全面防衛」，並稱這支新成立的力量將成為伊朗敵人的「夢魘」。

集會期間，志願者穿着軍服、手持旗幟及部分武器，在德黑蘭街頭遊行。伊朗政府也展示無人機、防空系統等軍事裝備，試圖展現國家防衛能力與社會動員程度。

部分參與者高喊反美、反以色列口號，也有人踩踏美國及以色列國旗。活動同時展現伊朗政府試圖凝聚民眾、強化民族團結的意圖。半島電視台指出，部分女性及青少年也加入志願隊伍，其中一名參與者表示，希望向外界展示伊朗的團結與抵抗意志。

「殘酷經濟戰」

這場集會舉行之際，伊朗經濟正承受美國制裁及對伊朗港口實施的海上封鎖壓力。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）批評美方經濟措施是旨在讓伊朗民眾承受最大程度痛苦的「殘酷經濟戰」。