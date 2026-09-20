紐約兩滑翔機空中相撞 一機師亡

美國紐約州北部薩拉托加郡（Saratoga County）9月18日下午發生滑翔機空中相撞意外，兩架滑翔機在伊丁堡（Edinburg）附近上空發生碰撞，其中一架墜入偏遠林區，機上唯一機師死亡；另一架滑翔機則成功降落附近機場，機師未受傷。 紐約州警方表示，當地警方約在下午2時26分接獲通報，指有兩架滑翔機在空中發生碰撞。警方及救援人員隨後展開搜索，約兩個多小時後，在伊丁堡桑德湖路（Sand Lake Road）附近的偏遠地區發現墜毀滑翔機的殘骸。 另一飛機安全降落 機師無受傷

警方指出，失事滑翔機上的機師被發現在現場死亡。至於另一架滑翔機，則在碰撞後飛往附近的機場並安全降落，機師沒有受傷。

事故發生在大薩坎達加湖（Great Sacandaga Lake）附近的鄉村地區。遭撞擊後墜毀的滑翔機墜入茂密林地，另一架滑翔機則在機頭受損的情況下成功返回機場

當地媒體報道，事故發生在大薩坎達加湖（Great Sacandaga Lake）附近的鄉村地區。遭撞擊後墜毀的滑翔機墜入茂密林地，另一架滑翔機則在機頭受損的情況下成功返回機場。 事故發生後，警方、消防及其他緊急救援人員趕往現場，並動用直升機搜索墜毀滑翔機。警方也呼籲附近居民暫時避開事故區域，以免妨礙搜救及調查工作。 目前事故原因尚未公布。美國聯邦航空總署（FAA）及國家運輸安全委員會（NTSB）均已獲通知，相關單位將調查兩架滑翔機為何在空中發生碰撞，以及事故發生前的飛行狀況。