美查F-35戰機零件疑錯運香港後失蹤　 港府：不評論個別事件

美國政治新聞網站《Politico》報道，一批F-35戰鬥機的敏感技術組件在運輸途中意外被轉運至香港，至今不清楚下落，事件引起隱形技術等機密外洩疑慮，國防部和國會已介入調查。美國國務院拒絕發表評論，中國駐美大使館則表示不瞭解該事件的具體情況，港府則向傳媒回應稱不評論個別事件。

報道指，該批F-35戰機組件是軍火商洛歇馬丁今年夏季透過中介公司由澳洲運往美國維修，但其後無故改道，結果流入香港，包括帶有隱形技術的駕駛艙蓋，目前尚不清楚相關設備為何被改道，也不清楚這些零件目前究竟在誰手中。國務院及戰爭部早於6月已掌握事件，並通報國會。五角大樓發聲明證實F-35零件出現「運輸問題」，並正與產業伙伴合作回收失蹤的零件，並展開調查和制定防範措施，避免再發生同類事件。洛歇馬丁稱基於安全考量，無法談及運輸情況，但強調一切安排都遵循美國相關法規。