南非約翰內斯堡兩月內9女子死亡涉性侵　民眾盼政府保障女性安全

南非約翰內斯堡（Johannesburg）東部近日接連發現女性遺體，過去兩個月已有9名女子遭殺害，案件引發當地人恐慌與憤怒。警方目前正調查這些案件是否有關聯，並表示不排除涉及多名疑犯或不同兇手的可能性。
警方表示，9具遺體均在豪登省（Gauteng）東部的艾庫爾胡萊尼（Ekurhuleni）自治市發現，死者年齡多介於20多歲至30多歲，其中部分遺體被發現時衣物不完整，部分案件也出現疑似遭性侵的跡象。
最新一具遺體於9月17日在肯普頓公園（Kempton Park）附近被發現，死者為一名身分尚未確認、約30多歲的女子。警方表示，遺體出現頸部及刺傷等傷勢，確切死因仍有待進一步法醫檢驗。
警方指出，前8宗案件之間存在相似之處，因此已展開高層級調查。不過，警方強調，目前仍無法證實這些案件由同一名或同一組嫌犯所為，調查人員正比對各案件的證據、時間線、案發地點、受害者特徵及死亡情況。
一女子跑步失蹤後死亡
其中一名受害者為38歲的Elizabeth Tsontso Moselakgomo，她在外出慢跑後失蹤，數日後被發現死亡。另有受害者年僅20歲。
連續命案已在南非引發強烈不安，當地人擔心可能存在連環殺人者。南非警方呼籲相關地區女性提高警覺，避免獨自外出；當局並提供40萬南非蘭特（約19.1萬港元）懸賞，徵求有助於逮捕疑犯的線索。
南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）已承諾，當局將全面追查案件。警方副全國警務專員Tebello Mosikili則表示，警方不能繼續只是「不斷發現遺體」，凸顯當局面對性別暴力與女性遭殺害問題的壓力。
案件也再次引發南非社會對性別暴力問題的關注。路透社報道，當地民眾近日舉行追思活動及遊行，悼念死者並要求政府採取更有效措施保障女性安全。
未知是否連環殺手
目前警方仍未確認9宗案件是否由同一名兇手犯下，調查仍在進行中。當局也呼籲民眾避免在社交平台散播案件相關血腥影像，以免引發不必要恐慌或造成模仿犯罪風險。
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