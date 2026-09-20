南非約翰內斯堡兩月內9女子死亡涉性侵　民眾盼政府保障女性安全

南非約翰內斯堡（Johannesburg）東部近日接連發現女性遺體，過去兩個月已有9名女子遭殺害，案件引發當地人恐慌與憤怒。警方目前正調查這些案件是否有關聯，並表示不排除涉及多名疑犯或不同兇手的可能性。

警方表示，9具遺體均在豪登省（Gauteng）東部的艾庫爾胡萊尼（Ekurhuleni）自治市發現，死者年齡多介於20多歲至30多歲，其中部分遺體被發現時衣物不完整，部分案件也出現疑似遭性侵的跡象。

最新一具遺體於9月17日在肯普頓公園（Kempton Park）附近被發現，死者為一名身分尚未確認、約30多歲的女子。警方表示，遺體出現頸部及刺傷等傷勢，確切死因仍有待進一步法醫檢驗。