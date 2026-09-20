胡塞武裝首度空襲沙特阿拉伯首都利雅德　機場附近冒黑煙（有片）

中東局勢持續升溫。沙特阿拉伯9月19日證實，獲伊朗支持的也門胡塞武裝（Houthi）試圖以彈道飛彈攻擊沙特阿拉伯首都利雅德（Riyadh），這是近期沙特阿拉伯與胡塞武裝衝突升高以來，利雅德首次成為攻擊目標。沙特主導的聯軍表示，飛彈已遭攔截，目前沒有重大傷亡或財產損失。 據美聯社報道，利雅德部分居民表示聽見爆炸聲，另有人在機場附近看到煙霧，但目前沒有傷亡通報。沙國聯軍並表示，胡塞武裝同時試圖攻擊紅海港口城市延布（Yanbu）的民用基礎設施，以及塔伊夫（Taif）、拜什（Baysh）和法拉桑（Farasan）等地，但相關攻擊均遭攔截。延布是沙國重要港口，也是該國一條主要石油管線的終點。

胡塞武裝稱進攻造成大規模火災 胡塞武裝則聲稱，當天以巡航導彈、彈道飛彈及無人機發動攻擊，目標包括利雅德的「關鍵設施」以及沙國石油巨擘沙特阿美（Aramco）位於延布的設施，並宣稱造成「大規模火災」。不過，胡塞武裝未提出相關證據，沙特阿美也沒有立即回應。 胡塞武裝軍事發言人薩里（Yahya Saree）另指稱，沙特阿拉伯近期對胡塞控制的也門首都沙那發動攻擊，但同樣未提供進一步細節。 近期沙國與胡塞武裝的衝突持續升高。沙特日前曾表示，胡塞武裝企圖以無人機攻擊伊斯蘭教聖城麥加，並稱相關攻擊已被攔截；胡塞武裝則強烈否認。9月18日，沙國民防部門還表示，一架遭攔截的胡塞無人機殘骸墜毀，令一名居住在沙特的也門人死亡，成為近期衝突升級後首宗平民死亡事件。

🚨 RIYADH AIRPORT AFTER THE REPORTED HAYDARI STRIKES 🇾🇪🇸🇦



Footage reportedly shows Riyadh Airport following strikes attributed to Yemeni forces. pic.twitter.com/vVrsmEY42J — Iran Defence Force (@FenrirWulf_x) September 19, 2026

🚨Alert; Saudi Arabia International Airport in Riyadh is hit by Yemeni Houthi forces ballistic missiles and drones! Attacks continue!! pic.twitter.com/uHPRJL81yy — US Homeland Security News (@defense_civil25) September 19, 2026

此外，據美聯社引述兩名區域官員說法，沙特阿拉伯目前面臨攔截飛彈庫存下降的問題，已向法國、英國、巴基斯坦及埃及尋求防空支援。與此同時，也門境內胡塞武裝與沙特支持的國際承認政府軍之間的戰鬥也明顯加劇。 胡塞武裝近期沿也門紅海沿岸向南推進，並攻佔重要港口城市摩卡（Mokha）及曼德海峽南端附近島嶼，使其對紅海航運的監控能力進一步提高。美聯社指出，這波戰事也使也門在經歷約4年相對平靜後，再度面臨大規模內戰升溫的局面。