特朗普突返白宮　提前一日結束大衛營行程

特朗普提前結束大衛營行程之際，中東局勢正出現新的升溫跡象。沙特阿拉伯9月19日表示，獲伊朗支持的葉門胡塞武裝試圖以彈道飛彈攻擊沙特首都利雅德，沙特方面稱飛彈已遭攔截；胡塞武裝則宣稱對沙特多處目標發動攻擊。

根據公開行程，特朗普9月18日晚間前往位於馬里蘭州的大衛營，後來白宮更新總統行程，改為當晚搭乘「海軍陸戰隊一號」（Marine One）直升機返回華府，晚間抵達白宮。

美國總統特朗普原定在大衛營（Camp David）過周末，並於9月20日返回華府，不過白宮9月19日臨時調整行程，特朗普提前一天離開大衛營，返回白宮。白宮目前並未公開說明改變行程的原因。

美國務院對中東發布安全警示

同日，美國國務院及美國駐中東地區外交機構也發布安全警示，提醒在當地的美國公民注意區域衝突升高可能帶來的航班取消、空域關閉及其他交通與安全風險。

此外，特朗普9月19日仍在大衛營期間，北美防空司令部（NORAD）一架F-16戰機攔截一架闖入大衛營附近限制空域的小型飛機。美軍表示，戰機施放照明彈引起機師注意，並將該飛機安全引導離開限制空域，事件未造成傷亡。目前白宮尚未表示特朗普提前返回華府是否與中東局勢或其他安全事件有關。