尼日利亞37名礦工拘留期間死亡　抗議爆衝突警施放催淚彈

尼日利亞日前拘捕一批涉嫌非法採礦的礦工，至少37人在拘留期間死亡，引發家屬與民眾憤怒。（路透）

這批礦工日前遭尼日利亞安全暨民防部隊（NSCDC）拘捕，地點位於尼日州首府明納（Minna）以西的Wushishi-Lukoto地區。當局表示，警方是在打擊非法金礦開採行動中逮捕相關人員，部分死者據報年僅14至18歲。

尼日利亞中部尼日州（Niger State）爆發抗議事件。當局日前拘捕一批涉嫌非法採礦的礦工，隨後至少37人在拘留期間死亡，引發家屬與民眾憤怒，示威者與安全部隊發生衝突，警方施放催淚彈驅散人群，當局並宣布宵禁維持秩序。

37名被拘留者的死亡原因目前仍未確定。NSCDC最初表示，死者可能因疾病爆發死亡，但後續改口稱死因尚待醫療檢查確認。部分生還者則表示，拘留所人數過多、通風欠良，導致多人出現呼吸困難，甚至疑似窒息。

一名生還礦工表示，拘留期間牢房內人數過於擁擠，幾乎沒有空氣流通；他與其他人曾拍門、要求獲得新鮮空氣，但未獲回應。由於37名死者已依照伊斯蘭傳統下葬，法醫是否進行完整的驗屍，也受到外界關注。

拘留所疑太擠迫 空氣難流通

消息曝光後，明納連續多日爆發示威。數百名民眾走上街頭，要求政府調查死亡事件並追究責任。部分抗議者攻擊政府設施，安全部隊則施放催淚彈並開槍驅散人群；路透社目擊者表示，現場至少有一人死亡，但目前尚無法確認死者身分及警方所使用的是實彈還是防暴彈藥。