美軍空襲加勒比海「運毒船」　4人遭擊斃

美國軍方9月19日表示，美軍在加勒比海對一艘疑似從事毒品走私的船隻發動攻擊，造成船上4人死亡。這是特朗普政府持續在加勒比海及東太平洋打擊「毒品恐怖分子」行動的最新一波軍事攻擊。

美國南方司令部（U.S. Southern Command）表示，遭攻擊船隻當時行經毒品走私航線，軍方認定船上人員涉及毒品走私活動，因此發動攻擊。不過，美軍並未公布遭擊中的船隻確切位置、死者身分，也無證據證明船上當時確實載有毒品。

美軍發布的影像僅顯示一艘疑似正在海上航行的船隻，隨後畫面出現爆炸。此次行動令特朗普政府自去年9月開始針對涉嫌毒品走私船隻的軍事攻擊，累積死亡人數至少達231人，涉及69次攻擊事件。美國政府將這些行動定位為打擊拉丁美洲販毒集團的一環，特朗普則主張美國正與相關販毒集團處於「武裝衝突」狀態。