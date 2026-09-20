美軍空襲加勒比海「運毒船」　4人遭擊斃

美國軍方9月19日表示，美軍在加勒比海對一艘疑似從事毒品走私的船隻發動攻擊，造成船上4人死亡。這是特朗普政府持續在加勒比海及東太平洋打擊「毒品恐怖分子」行動的最新一波軍事攻擊。
美國南方司令部（U.S. Southern Command）表示，遭攻擊船隻當時行經毒品走私航線，軍方認定船上人員涉及毒品走私活動，因此發動攻擊。不過，美軍並未公布遭擊中的船隻確切位置、死者身分，也無證據證明船上當時確實載有毒品。
美軍發布的影像僅顯示一艘疑似正在海上航行的船隻，隨後畫面出現爆炸。此次行動令特朗普政府自去年9月開始針對涉嫌毒品走私船隻的軍事攻擊，累積死亡人數至少達231人，涉及69次攻擊事件。美國政府將這些行動定位為打擊拉丁美洲販毒集團的一環，特朗普則主張美國正與相關販毒集團處於「武裝衝突」狀態。
攻擊行動外發外界質疑
特朗普政府表示，升級軍事行動的目的在於阻止毒品流入美國，並降低與毒品過量死亡相關的危害。不過，相關軍事攻擊已引發部分國會議員及法律專家對合法性的質疑；外界也持續要求美國政府公開更多證據，說明遭攻擊船隻與毒品走私活動之間的關聯。
另一方面，美國政府正尋求與拉丁美洲國家擴大安全及軍事合作。美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）上月訪問巴拿馬期間表示，哥倫比亞、危地馬拉及洪都拉斯已同意讓美軍與當地部隊在境內展開打擊犯罪集團的聯合行動；不過，危地馬拉政府否認已達成這項協議。厄瓜多爾則自今年3月起與美國展開類似聯合任務。
美軍此次在加勒比海的行動也再次引發外界對其打擊方式及法律依據的關注。尤其是2025年9月首次發動攻擊時，美軍曾對同一艘船進行兩次打擊，造成包括兩名首次攻擊後倖存者在內的11人死亡，部分國會議員及法律專家因此質疑相關行動是否合法。
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On September 19, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in… pic.twitter.com/LPNJ5ec3GU— U.S. Southern Command (@Southcom) September 19, 2026