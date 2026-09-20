古巴今年多次停電 居民陷斷水斷電困局

古巴能源危機持續惡化，當地電力系統18日再次發生全面崩潰，導致全國數百萬民眾陷入停電。這是古巴今年以來至少第6次發生大規模全國性停電，居民面臨缺電、缺水及燃料短缺等多重困境。
古巴能源與礦業部9月18日宣布全國電網發生大規模故障，並啟動電力恢復程序。當局表示，初步原因為西部地區高壓輸電線路發生故障，導致電力系統崩潰，之後東部地區也與電網脫離；官方媒體則指出，不穩定的天候狀況進一步加劇電網運作困難。
截至9月18日晚間，首都夏灣拿僅約5%用戶恢復供電，當局並在卡馬圭（Camagüey）、比那爾德里奧及格拉瑪等省建立小型獨立供電系統，同時優先恢復醫院及其他緊急設施的電力。
一名60歲夏灣拿居民接受美聯社訪問時表示，民眾已無法承受接連不斷的停電，食物、水及電力供應都出現問題。另一名居民則表示，根本無法預測電力何時恢復，只能持續等待。
電網發電設備陳舊
古巴近年頻繁發生大規模停電，除了電網及發電設備陳舊，燃料短缺也是重要因素。CBS News指出，美國政府今年1月開始對古巴實施能源相關限制，並威脅對向古巴出售或提供石油的國家加徵關稅，使古巴取得發電所需燃料及維修零件更加困難。
古巴方面則將能源危機與美國政策直接連結，批評相關措施造成燃料供應嚴重不足。聯合國人權專家也曾對美國能源限制措施表達關切，認為燃料短缺及停電影響古巴民眾取得基本生活與醫療服務。
另一方面，古巴電力系統本身長期面臨設備老化及維護不足問題。路透社報道，9月18日的停電起因包括中央地區高壓輸電線路故障，而古巴多年來的基礎設施問題與燃料短缺，使全國電網更容易受到單一故障衝擊。
交通航班受影響
停電已對古巴民眾日常生活造成廣泛影響，包括交通受限、工時縮減及航班取消，並進一步影響食物保存、供水、烹調以及網路和電話服務。即使電網未全面崩潰，部分地區也經常出現長達30小時以上的停電。
目前古巴當局正逐步恢復全國供電，但由於燃料及發電設備零件短缺，電力供應能否穩定恢復仍受到高度關注。
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CUBA NƠI THỬ NGHIỆM XÃ HỘI TAN RÃ, MẤT ĐIỆN HOÀN TOÀN Ở CABA VÀ PBA. ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG BẮT ĐẦU HỎNG HÓT. INTERNET ĐANG NGỪNG HOẠT ĐỘNG. GIỜ KHẮC NGÀY TẬN THẾ ĐÃ ĐẾN. pic.twitter.com/ITWDRUi5rk— Leo Morgan (@leomorgan2030) September 20, 2026