古巴今年多次停電 居民陷斷水斷電困局

截至9月18日晚間，首都夏灣拿僅約5%用戶恢復供電，當局並在卡馬圭（Camagüey）、比那爾德里奧及格拉瑪等省建立小型獨立供電系統，同時優先恢復醫院及其他緊急設施的電力。

古巴能源與礦業部9月18日宣布全國電網發生大規模故障，並啟動電力恢復程序。當局表示，初步原因為西部地區高壓輸電線路發生故障，導致電力系統崩潰，之後東部地區也與電網脫離；官方媒體則指出，不穩定的天候狀況進一步加劇電網運作困難。

古巴能源危機持續惡化，當地電力系統18日再次發生全面崩潰，導致全國數百萬民眾陷入停電。這是古巴今年以來至少第6次發生大規模全國性停電，居民面臨缺電、缺水及燃料短缺等多重困境。

一名60歲夏灣拿居民接受美聯社訪問時表示，民眾已無法承受接連不斷的停電，食物、水及電力供應都出現問題。另一名居民則表示，根本無法預測電力何時恢復，只能持續等待。

電網發電設備陳舊

古巴近年頻繁發生大規模停電，除了電網及發電設備陳舊，燃料短缺也是重要因素。CBS News指出，美國政府今年1月開始對古巴實施能源相關限制，並威脅對向古巴出售或提供石油的國家加徵關稅，使古巴取得發電所需燃料及維修零件更加困難。

古巴方面則將能源危機與美國政策直接連結，批評相關措施造成燃料供應嚴重不足。聯合國人權專家也曾對美國能源限制措施表達關切，認為燃料短缺及停電影響古巴民眾取得基本生活與醫療服務。