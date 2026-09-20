AI女演員受訪突講廣東話 全場錯愕 片段瘋傳逾1380萬次瀏覽(有片)

由人工智能生成的虛擬女演員蒂莉諾伍德(Tilly Norwood)日前在英國名嘴摩根(Piers Morgan)節目宣傳新片時，突然由英文轉為講廣東話約15秒，令現場主持及嘉賓愕然。相關片段在社交平台瘋傳，截至9月20日已錄得逾1,380萬次瀏覽。

諾伍德是製作公司Particle 6旗下AI部門打造的數碼角色，她於9月18日播出的《Piers Morgan Uncensored》節目中，與演員兼導演嘉賓湯姆康蒂(Tom Conti)一同受訪，為即將上映的電影《Misaligned》宣傳。

訪問期間，蒂莉諾伍被湯姆康蒂問及片中的演員是真人，抑或與她一樣屬電腦生成角色時，回應說《Misaligned》是一部「混合製作」(hybrid production)作品，強調導演、編劇及剪接師等真人創作者仍深度參與其中，並指作品目的並非取代任何人，而是探索新的敘事方式。