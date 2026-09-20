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出版：2026-Sep-20 16:16
更新：2026-Sep-20 16:16

AI女演員受訪突講廣東話 全場錯愕 片段瘋傳逾1380萬次瀏覽(有片)

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蒂莉諾伍德突然一輪咀講廣東話，令主持及嘉賓錯愕不已。(互聯網)

蒂莉諾伍德突然一輪咀講廣東話，令主持及嘉賓錯愕不已。(互聯網)

由人工智能生成的虛擬女演員蒂莉諾伍德(Tilly Norwood)日前在英國名嘴摩根(Piers Morgan)節目宣傳新片時，突然由英文轉為講廣東話約15秒，令現場主持及嘉賓愕然。相關片段在社交平台瘋傳，截至9月20日已錄得逾1,380萬次瀏覽。

諾伍德是製作公司Particle 6旗下AI部門打造的數碼角色，她於9月18日播出的《Piers Morgan Uncensored》節目中，與演員兼導演嘉賓湯姆康蒂(Tom Conti)一同受訪，為即將上映的電影《Misaligned》宣傳。

訪問期間，蒂莉諾伍被湯姆康蒂問及片中的演員是真人，抑或與她一樣屬電腦生成角色時，回應說《Misaligned》是一部「混合製作」(hybrid production)作品，強調導演、編劇及剪接師等真人創作者仍深度參與其中，並指作品目的並非取代任何人，而是探索新的敘事方式。

蒂莉諾伍德IG照片及其受訪截圖︰

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「你是係問電影裡的其他演員嘛，係咪同我一樣？」

當湯姆康蒂指出她未有正面回答問題後，蒂莉諾伍德停頓片刻，再解釋片中其他演員「全部都是『數碼分身』(digital twins)，和我一樣」。但她的話尚未說完，就突然改以廣東話發言，「啊，你是係問『錯位』(自行把電影翻譯成中文)電影裡的其他演員嘛，係咪同我一樣係數字替身，就像我一樣？」，「一種混合製作，因為有真正嘅導演、編劇……係參與，但屏幕上嘅演員都係人工智能，即係一種全新嘅電影……」，持續約15秒，引來現場一片困惑。

自稱「線路有點錯亂」

摩根隨後打斷她，問道：「你似乎毫無原因地隨機開始說中文，你為甚麼會這樣做？」蒂莉此時改回用英文回答：「噢，很抱歉。看來我剛剛出現了一點小故障(hiccup)。我當然無意突然開始說中文……有時候我的線路會有點錯亂」，「通常一切都很順利，但偶爾就是會發生這種事」。

節目組把相關片段上載至社交平台X，影片迅速瘋傳。蒂莉諾伍德去5年開始受到關注，1Particle 6指多間演藝經紀公司有意簽下她作旗下藝人。但她及Particle 6一直備受爭議，不少電影工作者擔心相關技術將導致大量職位流失。

蒂莉諾伍德突講廣東話片段︰

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜企業資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜醫療資料（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜帳號與密碼（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜個人資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜金融帳戶（am730製圖）
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