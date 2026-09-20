AI女演員受訪突講廣東話 全場錯愕 片段瘋傳逾1380萬次瀏覽(有片)

由人工智能生成的虛擬女演員蒂莉諾伍德(Tilly Norwood)日前在英國名嘴摩根(Piers Morgan)節目宣傳新片時，突然由英文轉為講廣東話約15秒，令現場主持及嘉賓愕然。相關片段在社交平台瘋傳，截至9月20日已錄得逾1,380萬次瀏覽。
諾伍德是製作公司Particle 6旗下AI部門打造的數碼角色，她於9月18日播出的《Piers Morgan Uncensored》節目中，與演員兼導演嘉賓湯姆康蒂(Tom Conti)一同受訪，為即將上映的電影《Misaligned》宣傳。
訪問期間，蒂莉諾伍被湯姆康蒂問及片中的演員是真人，抑或與她一樣屬電腦生成角色時，回應說《Misaligned》是一部「混合製作」(hybrid production)作品，強調導演、編劇及剪接師等真人創作者仍深度參與其中，並指作品目的並非取代任何人，而是探索新的敘事方式。
蒂莉諾伍德IG照片及其受訪截圖︰
「你是係問電影裡的其他演員嘛，係咪同我一樣？」
當湯姆康蒂指出她未有正面回答問題後，蒂莉諾伍德停頓片刻，再解釋片中其他演員「全部都是『數碼分身』(digital twins)，和我一樣」。但她的話尚未說完，就突然改以廣東話發言，「啊，你是係問『錯位』(自行把電影翻譯成中文)電影裡的其他演員嘛，係咪同我一樣係數字替身，就像我一樣？」，「一種混合製作，因為有真正嘅導演、編劇……係參與，但屏幕上嘅演員都係人工智能，即係一種全新嘅電影……」，持續約15秒，引來現場一片困惑。
自稱「線路有點錯亂」
摩根隨後打斷她，問道：「你似乎毫無原因地隨機開始說中文，你為甚麼會這樣做？」蒂莉此時改回用英文回答：「噢，很抱歉。看來我剛剛出現了一點小故障(hiccup)。我當然無意突然開始說中文……有時候我的線路會有點錯亂」，「通常一切都很順利，但偶爾就是會發生這種事」。
節目組把相關片段上載至社交平台X，影片迅速瘋傳。蒂莉諾伍德去5年開始受到關注，1Particle 6指多間演藝經紀公司有意簽下她作旗下藝人。但她及Particle 6一直備受爭議，不少電影工作者擔心相關技術將導致大量職位流失。
蒂莉諾伍德突講廣東話片段︰
EXCLUSIVE: AI actress Tilly Norwood glitches and starts speaking CHINESE during her interview with Piers Morgan and real-life actor Tom Conti...— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) September 18, 2026
Watch the full interview at 7pm (BST)👇
📺 https://t.co/1nTb79BH8D@piersmorgan | @TillyNorwoodX pic.twitter.com/DDkveWvVzz