不敵成本猛漲、民眾中暑 日本多地煙花大會停辦或縮小規模

日媒周日(20日)報道，日本各地的煙花大會接連停辦或縮小規模，今年已有11場煙花大會取消，各主辦單位透露，近年物價上漲以及勞工成本增加是主因。

共同社引述日本啤酒製造商「麒麟啤酒」上月公布的《全國煙花大會白皮書》指出，截至今年7月的5年間，日本共有48場煙花大會縮小規模。

日本許多煙花大會由當地企業贊助才可舉辦，但近年愈來愈難籌集資金，各主辦單位因此設置或增設收費座位，或透過群眾集資。

麒麟啤酒以主辦團體為對象調查，2025及26年分別獲得461個及436個團體的回答。根據25年調查，舉辦費用過去10年平均增加34%。26年調查則顯示，舉辦費用在1年間進一步上漲23%。