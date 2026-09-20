不敵成本猛漲、民眾中暑 日本多地煙花大會停辦或縮小規模

日媒周日(20日)報道，日本各地的煙花大會接連停辦或縮小規模，今年已有11場煙花大會取消，各主辦單位透露，近年物價上漲以及勞工成本增加是主因。
共同社引述日本啤酒製造商「麒麟啤酒」上月公布的《全國煙花大會白皮書》指出，截至今年7月的5年間，日本共有48場煙花大會縮小規模。
日本許多煙花大會由當地企業贊助才可舉辦，但近年愈來愈難籌集資金，各主辦單位因此設置或增設收費座位，或透過群眾集資。
麒麟啤酒以主辦團體為對象調查，2025及26年分別獲得461個及436個團體的回答。根據25年調查，舉辦費用過去10年平均增加34%。26年調查則顯示，舉辦費用在1年間進一步上漲23%。
白皮書指出，費用大增的主因之中，最多的主辦單位回答「保安成本」增加，達70%；其次為包括規劃活動場地等的「施放成本」，67%；「製造成本」61%，排第三。
煙花由火藥和紙板等材料製成，日本煙花協會指出，由於這些原料依賴進口，運輸成本增加，以及日圓貶值的影響也大幅推升煙花的售價。
另外，26%主辦單位回答「應對中暑的成本」。例如，每年8月福島縣舉辦的「須賀川市釋迦堂川煙花大會」除了製作成本增加，去年因接連有民眾中暑送院，主辦單位決定今年停辦。
另外，福井縣8月舉辦的「若狹Marinepia煙花大會」因保安費用增加，施放煙花的數量從 約4,000發減至約3000發。山口縣山口市的「阿知須浦祭花火大會」則因企業相繼不贊助等，使主辦單位難以籌集資金。
上述調查不包括煙花大會遭遇地震、颱風、大雨而被迫取消等情況。麒麟啤酒表示，5年間共48場煙花大會規模縮小，也不包括新冠疫情擴大期間而縮小規模。
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