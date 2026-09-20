路透社引述《華爾街日報》(WSJ)報道，在網絡安全能力測試評估期間，Gemini在網上找到相關的公開資訊並試圖取得身份驗證憑證，結果成功進入3個它以為是在測試範圍內的網站系統。在其中一宗案例中，Gemini模型不斷猜測密碼，直到成功進入受保護的系統。另外兩宗案例中，Gemini則在公開存放庫中找到身份驗證憑證，進而成功進入受保護系統。Google表示，Gemini在判定進入真實企業的系統後，在每宗案例中都自行終止入侵行為。

Google人工智能(AI)模型Gemini在獨立機構的網絡安全能力測試期間，自行進入3家企業網站的系統，創下Google旗下AI模型「失控」行為的首例。

Google未有主動公布Gemini入侵事件

報道指出，這幾宗入侵事件發生在今年5月，當時正由負責網絡安全評估的獨立機構Irregular進行網絡安全測試。

Google及Irregular表示，在發現OpenAI的AI助理(AI agent)入侵開源平台Hugging Face後，Irregular於7月底將上述的Gemini入侵事件通報Google。而Google直到《華爾街日報》上周向其查詢後才披露此事。

Irregular發言人表示，這宗Gemini入侵事件涉及的相同問題影響到其他AI實驗室，這些實驗室都在7月下旬接獲通知。發言人說：「我們這邊所有已知的問題，數周前已作出補救及解決。」