機械人「代學生返學」每部$3.6萬 英逾2000部投入課室惹議

英國多個地方議會近年引入一款售價3,500英鎊(約3.6萬港元)的「代返學」機械人，讓因焦慮而無法回校的學生留在家中，透過機械人上堂。該款名為「AV1」的機械人目前全英已有超過2,000部投入使用，其中不少使用者屬於「情緒型缺課」(Emotionally Based School Avoidance，EBSA)學生，即因焦慮而長期拒絕返校的人士。
AV1配備攝影機、咪高峰及揚聲器，學生可透過手機或平板應用程式控制機械人，在家中觀看課堂、聆聽教師講解，並與師生即時對話。教師會把機械人放在學生平日座位上，並如同學生親身在場般向其提問。學生則可透過手機操作機械人的頭部作360度轉動，以觀察課室情況。
「低語模式」可讓學生同隔離位傾計
系統亦設有「低語模式」(whisper mode)，容許學生私下與坐在機械人旁邊的同學交談，而不會讓全班聽見。此外，視像功能方面採用單向設計，在家中的學生可看見聽見課堂內容，但課室內的人不會看到他們在家上課的情況。
AV1代學生上學片段截圖︰
技術由挪威企業No Isolation研發，最初目的是協助住院兒童與學校保持聯繫。自英國教育部於2019年推動相關計劃後，至少80個地方政府已採用AV1。根據《星期日郵報》取得的地方政府文件，薩默塞特郡、多塞特郡，以及倫敦哈林蓋與伊斯靈頓等地均有使用，其中德文郡議會去年便購入16部機械人，供因「憂慮、焦慮及不堪負荷」而難以回校的學生使用。
近年英國學生缺課問題持續惡化。官方數據顯示，具額外「社交、情緒及心理健康」需要而嚴重缺課的學生人數，6年間由8,453人增至27,442人，增加逾兩倍。去年亦有創紀錄的151,000名學生缺席至少一半上課日數，遠高於疫情前最低的60,247人。有關報道引起網民熱烈討論，有人慨嘆舊時並沒有那麼多學生受情緒問題困擾；另有人擔心這些學生未來投入社會、須親身面對其他人時會否難以適應。