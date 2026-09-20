機械人「代學生返學」每部$3.6萬 英逾2000部投入課室惹議

英國多個地方議會近年引入一款售價3,500英鎊(約3.6萬港元)的「代返學」機械人，讓因焦慮而無法回校的學生留在家中，透過機械人上堂。該款名為「AV1」的機械人目前全英已有超過2,000部投入使用，其中不少使用者屬於「情緒型缺課」(Emotionally Based School Avoidance，EBSA)學生，即因焦慮而長期拒絕返校的人士。

AV1配備攝影機、咪高峰及揚聲器，學生可透過手機或平板應用程式控制機械人，在家中觀看課堂、聆聽教師講解，並與師生即時對話。教師會把機械人放在學生平日座位上，並如同學生親身在場般向其提問。學生則可透過手機操作機械人的頭部作360度轉動，以觀察課室情況。