特朗普宣布成立人工智能部隊 近期任命新AI沙皇 強調要「守護AI」

美國總統特朗普周六(19日)宣布，將成立「人工智能部隊」(AI Force)，並於近期新任命一名掌管AI事務的「AI沙皇」(AI czar)。

特朗普在自家社交平台Truth Social發文表示：「我正在組建AI部隊(AI Force)，就像我在第一個任期內成立太空部隊(Space Force)一樣；太空部隊已取得巨大成功。」

特朗普指出：「我們絕不會以任何方式阻礙或遏止這個令人難以置信的產業的成長。相反，我們會珍惜、協助並守護它，讓它持續成長！不過，我們也會留意不良行為，而我們現有的刑事及民事司法體系可輕易處理這些問題。」