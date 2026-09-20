特朗普宣布成立人工智能部隊 近期任命新AI沙皇 強調要「守護AI」

美國總統特朗普周六(19日)宣布，將成立「人工智能部隊」(AI Force)，並於近期新任命一名掌管AI事務的「AI沙皇」(AI czar)。
特朗普在自家社交平台Truth Social發文表示：「我正在組建AI部隊(AI Force)，就像我在第一個任期內成立太空部隊(Space Force)一樣；太空部隊已取得巨大成功。」
特朗普指出：「我們絕不會以任何方式阻礙或遏止這個令人難以置信的產業的成長。相反，我們會珍惜、協助並守護它，讓它持續成長！不過，我們也會留意不良行為，而我們現有的刑事及民事司法體系可輕易處理這些問題。」
「AI是下一場工業革命」
特朗普還說，AI是下一場工業革命，或如同互聯網般的變革，但規模更大、影響更深遠，未來產值可能佔美國國內生產總值(GDP)25%。
此外，美國在AI領域的發展超越中國及其他國家，他打算保持這樣的領先地位。
第一代AI沙皇辭任
路透社指出，若特朗普兌現上述承諾，他將任命第2個AI沙皇。矽谷知名創投家David Sacks曾擔任這個職位，但他已於今年春季請辭，轉任外部顧問。
特朗普近日形容，針對AI和數據中心的言論和行動，已形成一場「病態陰謀」。他不認同制定監管AI的聯邦法例，強調美國僅需一名強而有力的總統來監管這項技術。
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