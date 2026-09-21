胡塞首空襲利雅得 沙特全數攔截 美發中東旅警

中東局勢持續緊張。沙特阿拉伯指獲伊朗支持的也門胡塞武裝，前日以彈道飛彈攻擊沙特首都利雅得，是近期雙方衝突升級以來，利雅得首成攻擊目標；紅海沿岸的油設施據報亦受襲。美國發布旅遊安全警示，呼籲在中東或準備前往的美國人提高警惕。沙特主導的聯軍稱，所有來襲武器均被攔截，未造成重大人員傷亡或財產損失。

沙特聯軍表示，胡塞武裝除鎖定利雅得外，亦試圖攻擊紅海港口城市延布(Yanbu)的民用基礎設施，以及塔伊夫(Taif)、拜什(Baysh)及法拉桑(Farasan)等地，惟相關攻擊均遭防空系統攔截。延布是沙特重要港口，同時是一條主要石油管線的終點。