胡塞首空襲利雅得 沙特全數攔截 美發中東旅警

中東局勢持續緊張。沙特阿拉伯指獲伊朗支持的也門胡塞武裝，前日以彈道飛彈攻擊沙特首都利雅得，是近期雙方衝突升級以來，利雅得首成攻擊目標；紅海沿岸的油設施據報亦受襲。美國發布旅遊安全警示，呼籲在中東或準備前往的美國人提高警惕。沙特主導的聯軍稱，所有來襲武器均被攔截，未造成重大人員傷亡或財產損失。
沙特聯軍表示，胡塞武裝除鎖定利雅得外，亦試圖攻擊紅海港口城市延布(Yanbu)的民用基礎設施，以及塔伊夫(Taif)、拜什(Baysh)及法拉桑(Farasan)等地，惟相關攻擊均遭防空系統攔截。延布是沙特重要港口，同時是一條主要石油管線的終點。
胡塞武裝則聲稱出動巡航導彈、彈道飛彈及無人機發動聯合攻擊，目標包括利雅得的「關鍵設施」，以及沙特阿美(Aramco)位於延布的設施，並宣稱行動造成「大規模火災」。胡塞發言人指控沙特近期曾空襲胡塞控制的也門首都沙那，但未有披露更多細節。
CNN︰美伊僵局或難解
土耳其、沙特及巴基斯坦上月初簽署「麥加共同防務協議」，旨在加強對任何侵略行為的共同威懾。土外長費丹接受當地電視台訪問時稱，沙特領土完整及主權正受胡塞嚴重攻擊，協議簽署國正密切關注；他指沙特可能有軍事需要，特別是技術方面，土耳其完全有能力滿足這些要求。美國至今拒絕介入沙特及胡塞的衝突，美國CNN引述消息指，胡塞對沙特的軍事行動升級，是為伊朗戰事開闢新戰線，若不處理，美伊僵局恐將持續。伊朗表示已向美國提出談判條件，包括結束所有戰線戰爭。
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