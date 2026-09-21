意大利擬禁學校穿罩袍面紗 限外國生同班人數

意大利總理梅洛尼周日(20日)表示，政府即將提出新措施，限制學校每班的外國學生人數，並會禁止學生在校內穿著罩袍及佩戴面紗。有關措施獲政府通過後，仍須提交國會審議，並在60日內獲得通過，方可成為法律。

規定外國學生家長學好意大利語

梅洛尼在羅馬出席其執政兄弟黨一場青年活動表示，新措施亦會規定外國學生及家長學好意大利語，以融入學校，而學生上學時不能遮蓋面部，「任何來到意大利希望在這裏建立未來的人，都必須學習我們的語言、了解我們的文化，並尊重我們的規則。」她特別提到禁止穿着罩袍及面紗，強調在意大利無人可以利用真正或所謂傳統，決定一個年輕女子必須遮住面部。罩袍是部分穆斯林女性穿着的全身罩衣；面紗則遮蓋大部分面部，通常只露出雙眼，主要由較保守的穆斯林女性佩戴。不過，梅洛尼並未提及部分穆斯林女性佩戴的頭巾。