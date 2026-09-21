意大利擬禁學校穿罩袍面紗 限外國生同班人數

意大利總理梅洛尼周日(20日)表示，政府即將提出新措施，限制學校每班的外國學生人數，並會禁止學生在校內穿著罩袍及佩戴面紗。有關措施獲政府通過後，仍須提交國會審議，並在60日內獲得通過，方可成為法律。
規定外國學生家長學好意大利語
梅洛尼在羅馬出席其執政兄弟黨一場青年活動表示，新措施亦會規定外國學生及家長學好意大利語，以融入學校，而學生上學時不能遮蓋面部，「任何來到意大利希望在這裏建立未來的人，都必須學習我們的語言、了解我們的文化，並尊重我們的規則。」她特別提到禁止穿着罩袍及面紗，強調在意大利無人可以利用真正或所謂傳統，決定一個年輕女子必須遮住面部。罩袍是部分穆斯林女性穿着的全身罩衣；面紗則遮蓋大部分面部，通常只露出雙眼，主要由較保守的穆斯林女性佩戴。不過，梅洛尼並未提及部分穆斯林女性佩戴的頭巾。
梅洛尼未有說明立法後，每班限制的外國學生數目，當地有研究指，意大利學校每100名學生中就有近12人並非意大利公民。
位於地中海中心的意大利，是歐洲最容易受到移民湧入衝擊的國家之一，移民議題因而成為燙手山芋，也是歷屆政府面臨的一大挑戰。梅洛尼長期對移民議題採取強硬立場，隨着明年大選臨近，其保守派政府近期推出一系列政策，本月初成為意大利自第二次世界大戰結束以來，連續執政時間最長的政府。
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