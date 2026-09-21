美AI四巨頭同日呼籲減慢研發 AI服務訂戶入稟控告合謀壟斷 影響訂戶權益

美國四大科技巨頭Anthropic、OpenAI、SpaceXAI及Google近日均表達支持減慢AI發展速度以爭取時間加強安全措施。有消費者入稟法院控告他們此舉涉嫌合謀壟斷，損害付費訂戶應有的權益。 美聯社報道，加州北區聯邦地方法院本月18日接獲一宗由4名分別付費訂閱ChatGPT、Claude、Grok或Gemini AI服務的人提出的訴訟，指控Anthropic、OpenAI、SpaceXAI及Google非法協議各自減慢AI研發速度，損害付費訂閱者所應獲得的價值。 入稟狀指，這項聯合行為主要發生在9月12日，當天Anthropic行政總裁阿莫迪發文呼籲AI業界共同放慢技術發展步伐，並加強安全措施。

同一天，OpenAI行政總裁阿特曼、SpaceXAI創辦人馬斯克以及Google DeepMind行政總裁哈薩比斯(Demis Hassabis)分別表態支持阿莫迪的建議。 原告同時指控，這聯合行為早在數月前已「成形」。今年7月，由多間頂尖AI實驗室高層職員簽署的聯合聲明承認，AI業界存在「不願單方面減慢」開發的「激烈競爭壓力」。聲明呼籲政府支持、推動一項全球行動，共同減慢自主AI開發的速度。 原告指出，AI領域主要競爭對手之間若共同協議，要讓「研發進展比市場競爭原應出現的速度更慢」，這明顯會對消費者產生反競爭效果。

原告並不反對企業各自基於安全考慮、單獨決定來減慢研發，但反壟斷法禁止企業走「捷徑」，禁止「以集體約束取代個別責任」。原告指出，一個具競爭性的市場，才能促成真正的負責與實質的進步。

原告一方主要代表律師Nick Rowley指出，如果容許AI安全由最具影響力的科技公司以私下自利的方式達成協議，AI發展將會很快失控。 阿莫迪在提出減慢AI研發速度的貼文中預言可能面臨來自反壟斷的挑戰。他寫道，若美國政府能出面斡旋、「或至少促成」這類跨實驗室的討論，將有助益。政府不需參與其中，但要「針對特定類型的安全對話，提出有限定範圍的豁免」。阿特曼對此回應，OpenAI樂見「設定一套安全要求的聯邦框架」，但不認為需要等到反壟斷豁免或立法，才開始建立這類聯邦框架。

原告在入稟狀中表示，他們不反對AI企業要求國會、白宮或其他機構制定監管規定，也不反對這些企業要求取得反壟斷豁免。 然而，報道指，要與聯邦政府達成此類合作恐怕是一場硬仗。總統特朗普在Social Truth發文駁斥這類監管AI發展的訴求，稱任何限制AI技術的做法都是「陰謀」。他質疑AI業界領袖為何會呼籲制定那種「若嚴格落實，將逼著業界毀滅與破產的監管措施」。 一個全國性的集體訴訟團體正蘊釀成立，團體成員將涵蓋上述AI服務的其他付費訂戶，原告的律師亦將代表他們。