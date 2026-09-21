澳洲角逐2029聯合國安理會「非常任理事國」 盼發揮影響力

《路透社》報道，阿爾巴內塞當天在聯合國大會期間接受媒體訪問時表示，若成功當選，澳洲將有機會參與制定全球重大議題的應對方式，尤其是攸關澳洲利益的國際問題。阿爾巴內塞表示，預期澳洲將獲得太平洋島國以及東南亞國家的「非常強力支持」，而自己與各國領袖建立的「強而有力的關係」，有助於澳洲爭取席次。

澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）今日（21日）宣布，澳洲將競選2029至2030年聯合國安全理事會非常任理事國席位，正式啟動爭取外交支持的競選行動。澳洲上一次擔任非常任理事國是2013至2014年。

不過，報道指出，澳洲這次競選也正值阿爾巴內塞政府在國內面臨支持度變化之際，《澳洲人報》（The Australian）公布的最新民調顯示，阿爾巴內塞的支持度下滑至他2022年首次贏得總理任期以來的最低水準。

聯合國安理會共有15個理事國，其中包括美國、中國、法國、俄羅斯與英國5個常任理事國，以及10個非常任理事國。非常任理事國任期為2年，每年改選5席。澳洲與芬蘭目前都是西歐及其他國家集團（Western European and Others Group）競逐2029至2030年任期席次的候選國。

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