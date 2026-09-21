南韓釜山河道突現3至4米長鯊魚 連續4天出沒遊客蜂擁而至 帶旺周邊生意相關股價上揚

南韓釜山北港親水公園河道突然出現3至4米長鯊魚，全國各地民眾蜂擁而至，意外帶動周邊商舖生意，甚至相關公司股價上升。在剛過去的周末估計吸引了3萬人到場觀看。
民眾上周五(18日)早上首度發現該鯊魚蹤影，隨後周六、周日南韓各地民眾為了看鯊魚往釜山北港湧去，高峰時期河道兩岸擠滿人，全為了等待鯊魚現身一刻；當牠出現時，人群立即傳來高呼聲。至周一(21日)，仍有民眾看見該鯊魚出沒。韓媒稱，這股鯊魚熱潮令附近的咖啡店和美食車的生意暴升，有咖啡店買一杯飲品要等約40分鐘；訂單大量湧至，有店主老闆在網上急貼文宣布「截單」。連帶持有動畫《鯊魚寶寶》(Baby Shark)知識產權的公司Pinkfong Company於南韓股票市場的股價周一早段曾上揚11%。網民笑稱，北港親水公園變成「釜山鯊魚展」和「自然水族館」，也有人笑稱那條鯊魚是不是咖啡店老闆放進河中。
民眾竟掉生雞餵飼 相信鯊魚非放生
報道指，那條鯊魚為短尾真鯊(又被稱為銅鯊、copper shark)，被列為危險物種，當局呼籲民眾不要接近河邊。據悉，在上周六(19日)，有民眾竟然帶著生雞到場，拋入河中餵鯊魚，之後遭警員驅趕出公園。當局已開始限制民眾進入公園部分橋樑，以及加強巡邏，以防發生事故。
輿論揣測該鯊魚為何突然出現在北港親水公園，當局排除是來自南韓本土飼養，不是有人放生。短尾真鯊居於太平洋、大西洋和印度洋的亞熱帶水域，相信是因為海水溫度上升驅使牠從朝鮮半島水域，遊進釜山河道。南韓海岸防衛隊人員曾坐橡皮艇出動，試圖驅趕該鯊魚回大海，但其後暫停行動。專家擔心驅趕或導致鯊魚發怒，變得具攻擊性。
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