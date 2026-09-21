南韓釜山河道突現3至4米長鯊魚 連續4天出沒遊客蜂擁而至 帶旺周邊生意相關股價上揚

南韓釜山北港親水公園河道突然出現3至4米長鯊魚，全國各地民眾蜂擁而至，意外帶動周邊商舖生意，甚至相關公司股價上升。在剛過去的周末估計吸引了3萬人到場觀看。

民眾上周五(18日)早上首度發現該鯊魚蹤影，隨後周六、周日南韓各地民眾為了看鯊魚往釜山北港湧去，高峰時期河道兩岸擠滿人，全為了等待鯊魚現身一刻；當牠出現時，人群立即傳來高呼聲。至周一(21日)，仍有民眾看見該鯊魚出沒。韓媒稱，這股鯊魚熱潮令附近的咖啡店和美食車的生意暴升，有咖啡店買一杯飲品要等約40分鐘；訂單大量湧至，有店主老闆在網上急貼文宣布「截單」。連帶持有動畫《鯊魚寶寶》(Baby Shark)知識產權的公司Pinkfong Company於南韓股票市場的股價周一早段曾上揚11%。網民笑稱，北港親水公園變成「釜山鯊魚展」和「自然水族館」，也有人笑稱那條鯊魚是不是咖啡店老闆放進河中。