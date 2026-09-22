三藩市船隻「拖屋過海」　海岸防衛隊證合法（有片）

美國加州三藩市灣區近日出現神奇一幕，一棟完整的兩層房屋被一艘小型休閒船拖著，橫越聖帕布羅灣（San Pablo Bay），一路前往奧克蘭（Oakland），連長年在海上活動的漁夫都感難以置信。

目擊的57歲漁夫當時正與船員在海上工作，突然看到一艘小船後方拖著一棟「完整房屋」，房屋甚至還有二樓露台，場景讓他難以置信。他表示，「我看到船開過來，反應跟其他所有人一樣，到底發生了甚麼事？」

根據影片，這棟外觀呈黃色的兩樓建築物被固定在駁船上，前方再由一艘小型動力船拖行。當時海面風浪不小，房屋隨著駁船在水面上浮動，畫面相當奇趣。