三藩市船隻「拖屋過海」　海岸防衛隊證合法（有片）

美國加州三藩市灣區近日出現神奇一幕，一棟完整的兩層房屋被一艘小型休閒船拖著，橫越聖帕布羅灣（San Pablo Bay），一路前往奧克蘭（Oakland），連長年在海上活動的漁夫都感難以置信。
目擊的57歲漁夫當時正與船員在海上工作，突然看到一艘小船後方拖著一棟「完整房屋」，房屋甚至還有二樓露台，場景讓他難以置信。他表示，「我看到船開過來，反應跟其他所有人一樣，到底發生了甚麼事？」
根據影片，這棟外觀呈黃色的兩樓建築物被固定在駁船上，前方再由一艘小型動力船拖行。當時海面風浪不小，房屋隨著駁船在水面上浮動，畫面相當奇趣。
影片曝光後迅速在網路引發熱議，不少網友第一個疑問就是，「整棟房屋直接拖過海灣，真的合法嗎」，三藩市海岸防衛隊發言人Lt. John Thompson表示，海巡人員在航程中與這艘船會合，確認船上已配備法律要求的安全設備，因此並未違規。
朋友仗義開船助搬屋
發言人指出，這棟房屋本身沒有引擎或動力系統，而是固定在駁船上，再由另一艘船拖行。更特別的是，拖船的人並非從事商業運輸，而是幫朋友搬屋而已。海巡表示，如果是商業性拖運，則需要相關執照，而這次並不屬於商業營運。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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