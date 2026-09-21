日媒跟隨拍攝富士山台灣自駕遊險象環生 港人被導航引入窄路遇對頭車(有片)

近年日本山梨縣富士山周邊地區涉及外國遊客租車的事故激增。日媒跟隨一群台灣自駕遊遊客拍攝，發現儘管乘客已不斷互相提醒遵守交通規則，但途中仍數度出現行車過度偏左、緊貼或越過中央線、急煞轉彎等驚險情況。 朝日電視台(ANN News Channel)報道，根據山梨縣警方統計，富士山周邊涉外國遊客駕駛出租汽車的事故，3年前有461宗，去年增至1,047宗，2年間增加逾1倍。今年截至5月底已超過600宗，以超越去年的增幅持續增加。 山梨縣警方公布去年外國人自駕遊事故分布圖，可見市區各處道路都標示著事故地點。富士河口湖町一幢住宅去年曾四度被撞，其中包括外國人駕駛的出租車。居民指，當地道路狹窄，外國遊客駕駛大型出租車進入，常因無法轉彎或應付對頭車，因而撞到住宅圍牆及其他車輛。

台灣自駕遊司機多次犯錯 記者上月走訪富士河口湖町一個停車場，發現一群來自台灣的自駕遊遊客。他們表示，租車主要是因為較方便，「搭公共汽車要花很多時間，開車去哪裡都比較方便、簡單」。 負責駕駛的女遊客曾多次在日本租車，自認有信心。電視台取得同意後，在車內設置攝影機，並從汽車後方跟隨拍攝。 途中，遊客們不斷互相提醒「黃燈不要過」、「路口一定要暫時停車」，顯示他們十分注意日本的交通規則。但從後方觀察可發現，汽車一度過度偏向左邊；換行車線後，又緊貼中央線行駛，甚至越過中央線停車。也一度突然煞車再左轉，險象環生。

台灣司機：在日本駕車很難 因行駛方向相反 乘客發現問題後提醒司機，「太靠左邊了，可能要靠右一點」。司機坦言，經常無法準確掌握車輛左右兩側的距離，「真的很難，畢竟行駛方向是相反的」。

日本是右軚 外國遊客或不熟悉駕駛座位置及道路方向 日本是「右軚」，車輛靠左行駛，外國遊客即使持有國際駕駛執照，仍可能因不熟悉駕駛座位置及道路方向，產生左右距離的判斷落差。今年7月20日，北海道富良野市發生嚴重車禍，香港一家四口自駕遊期間跟一輛私家車迎頭相撞，坐司機位旁的53歲香港女子死亡。據報，出租車當時越過中央線，駛入對向行車道。 港人自駕遊靠GoogleMap導航「出事」 除了不熟悉日本交通規則，導航App把遊客引導至狹窄道路，亦被認為是事故增加的原因之一。日媒跟隨拍攝一個來自香港的家庭時，發現他們依照GoogleMap導航，從主要道路駛入住宅區的狹窄小路。此時，前方出現一輛對頭車。由於道路狹窄，對頭車只好開到旁邊的停車場，雙方才勉強完成會車。港人司機表示，原本以為是抄小路，結果GoogleMap帶他們駛入一條「有點奇怪的路」，讓他們十分緊張和不安。

河口湖町住宅區聚集民宿 此外，富士河口湖町住宅區近年出現大量民宿，外國遊客的住宿地點位於狹窄路段，使出租車不得不頻繁進出住宅區，令擦撞事故的風險增加。 河口湖居民表示，樂見遊客讓當地變得熱鬧，但希望外國人事先了解日本交通規則，檢討駕駛方式，避免交通事故再增加。