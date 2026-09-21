柬埔寨8號電騙園區如大型住宅項目 人工湖住宿餐飲一應俱全

柬埔寨成電騙天堂政府大力掃蕩洗形象，當地官員周一(21日)讓39間國內傳媒記者進入波羅勉省「8號電騙園區」採訪。從照片所見，該電騙園區儼如一個大型住宅項目或商業帝國，設有人工湖、超市，多棟幾層高建築物，甚至建有人工湖，湖中有一建築物。有傳媒形容像一座「城中城」，多棟大型建築密集分布，辦公室、住宿、餐飲、商業及網路等設施一應俱全。

柬埔寨電騙園區｜房間布置成新加坡警局 牆上現中文標語

8號電騙園區佔地約120公頃，稱為「萬勝商業城」(Meun Chey Commercial City或Legend Park)，可容納2萬人。2023年開始興建，今年2月遭執法部門查處並關閉。在電騙辦公室內，可見到有房間布置成新加坡警局，牆上英文字眼寫「新加坡警隊商業事務局」。另有牆上掛有中文標語「請不要假裝很努力，因為結果不會陪你演戲」。記者現場看到，部分區域設有大量進出的閘機，道路及公共區域也安裝監視設備。