南韓軍人對中國洩露軍事機密判囚4年 用中方提供手錶型攝影機偷拍

這名軍人犯案時為士兵，他透過社交媒體認識一名中國籍人士，並與對方保持聯絡，雙方隨後於2024年8月在北京會面。該名中國人自稱隸屬情報機關，要求該南韓軍人提供機密軍事資料。

南韓一名陸軍士兵將韓美聯合軍演文件等軍事機密洩露給中國情報機關，遭南韓法院判囚4年。調查發現，這名南韓士兵曾稱iPhone難以拍攝機密資料，隨後獲中方人士提供一隻手錶型攝影機進行偷拍。

南韓士兵向中方稱難用 iPhone偷拍

2024年8月至25年2月期間，該名南韓軍人七度洩漏軍事機密，並收取約1,726萬韓圜(約9.8萬港元)報酬，洩漏內容包括聯合國盟軍指揮部、南韓軍事演習、韓美聯合軍演等資料。

調查顯示，該名南韓士兵向中方人員表示很難使用iPhone拍攝機密資料後，中方聯絡人便給他一隻手錶型攝影機，他就用這設備錄製資料。

南韓士兵辯稱無意讓敵國受益

涉案士兵控罪包括利敵罪、洩露軍事機密罪、在不當行為後收受賄賂，以及違反資訊通信網絡法等。他辯稱無意讓敵國受益，遭法院駁回。