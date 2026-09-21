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出版：2026-Sep-21 23:09
更新：2026-Sep-21 23:09

英國都有「劏房之城」 逾三分一住宅變劏房屋 居民嬲爆︰無晒鄰里關係！

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王子街(Princes Street)全街約42個住宅物業，居民估計至少15個已改作HMO或類似「劏房」的分間單位。

王子街(Princes Street)全街約42個住宅物業，居民估計至少15個已改作HMO或類似「劏房」的分間單位。(互聯網)

英國諾定咸郡曼斯菲爾德(Mansfield)一條住宅街近年大量住宅被改建成多人合租、共用廚廁的「分租屋」(House in Multiple Occupation，HMO)，引起居民不滿，更有人諷刺整條街應改名為「HMO街」。

王子街(Princes Street)全街約42個住宅物業，居民估計至少15個已改作HMO或類似「劏房」的分間單位，另有更多申請待批。近日當地議會批准將一間原有6房HMO擴建為可容納10人的物業，再度引發爭議。

一住宅改建成6至10人合租

在當地居住逾30年的62歲居民拉德克利夫(Martin Radcliffe)表示，近5年街上大部分出售的房屋最終都被改建為HMO。他指，原本一家人居住的住宅如今可住進6至10人，業主收取的租金遠高於出租整幢房屋予家庭住客，因此成為「賺錢生意」。

他強調問題不在租客本身，「他們只是普通人，可能是醫生或護士，也很安靜」，最嚴重的問題是泊車位不足，以及鄰里關係逐漸消失，「社區關係正在瓦解，你再也不知道鄰居是誰了」。35歲貨車司機托蘭(Lonel Tolan)亦表示，經常找不到車位，有時甚至無法把車停回自己的車道，只能泊到其他街道。

王子街(Princes Street)全街約42個住宅物業，居民估計至少15個已改作HMO或類似「劏房」的分間單位。(互聯網) 王子街(Princes Street)全街約42個住宅物業，居民估計至少15個已改作HMO或類似「劏房」的分間單位。(互聯網) 62歲居民拉德克利夫慨嘆「再也不知道鄰居是誰了」。(互聯網) 螢幕擷取畫面 2026 09 21 230510

無位泊車 垃圾多 老鼠多

另一名居民奧普雷亞(Marius Oprea)指出，部分HMO可住10人，導致車輛過多，更曾有救護車因道路過於擠迫而難以轉彎的問題；此外，劏房戶多亦令垃圾增加，他指部分住戶垃圾桶經常爆滿，甚至有鄰居反映因此出現鼠患。他擔心數年後整條街的排屋都會變成HMO。

有居民批評「貪婪業主」為賺取更多租金，不斷把住宅改成HMO，令社區面貌驟變。一名女居民說：「不如把這條街改名做HMO街！」她認為當局應限制每條街可設立的HMO數量，以保留原有社區。根據當地規定，若物業由5名或以上、來自兩個或以上家庭的人共同居住，業主須申請HMO牌照。

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