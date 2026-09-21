英國都有「劏房之城」 逾三分一住宅變劏房屋 居民嬲爆︰無晒鄰里關係！

王子街(Princes Street)全街約42個住宅物業，居民估計至少15個已改作HMO或類似「劏房」的分間單位。(互聯網)

英國諾定咸郡曼斯菲爾德(Mansfield)一條住宅街近年大量住宅被改建成多人合租、共用廚廁的「分租屋」(House in Multiple Occupation，HMO)，引起居民不滿，更有人諷刺整條街應改名為「HMO街」。

王子街(Princes Street)全街約42個住宅物業，居民估計至少15個已改作HMO或類似「劏房」的分間單位，另有更多申請待批。近日當地議會批准將一間原有6房HMO擴建為可容納10人的物業，再度引發爭議。

一住宅改建成6至10人合租

在當地居住逾30年的62歲居民拉德克利夫(Martin Radcliffe)表示，近5年街上大部分出售的房屋最終都被改建為HMO。他指，原本一家人居住的住宅如今可住進6至10人，業主收取的租金遠高於出租整幢房屋予家庭住客，因此成為「賺錢生意」。