美國財長貝森特：中美高層將於深圳會晤 進一步商AI安全

國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國事訪問，與美國總統特朗普將於周四在白宮會晤。中方經貿談判牽頭人、副總理何立峰周日在紐約與美國財長貝森特、貿易代表格里爾會晤，為周四的習特會作準備；雙方亦就落實歷次經貿磋商共識、促進雙邊貿易投資等重要經貿問題，以及人工智能(AI)等事宜交流對話。貝森特周一稱，中美高級官員將會在約兩個月後於深圳再次會晤，討論AI的風險議題。他又指雙方同意就AI事故成立通報機制或熱線，稱雙方希望開始商討一些規條，就可能令AI變得危險的因素達成共識，例如不可控制的代理。

分析：習特會前夕 特朗普為稀土態度放軟

中國外交部周一確認，應美國總統特朗普邀請，國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國事訪問。分析指，與之前的習特會的會前氣氛比較，特朗普今次態度較為溫和，沒有威脅大幅加徵中國貨品關稅或禁止美國科技出口，相信與中國控制大部分稀土資源有關。

路透社指，過去特朗普與習近平會晤前均會擺出強硬姿態，例如在其第一任期2019年大阪會面，威脅對價值3,000億美元的中國貨品加徵關稅；於中方同意採購美國農產品後，特朗普撤回威脅，也放寬對華為的技術出口限制。特朗普今年5月訪華，也曾威脅對中國加徵50%關稅。專家認為，特朗普今次態度放軟主因是對稀土的需求。去年為報復特朗普的加徵關稅，中國限制稀土出口影響全球市場。稀土是科技界和汽車製造業的重要材料，中國控制了全球70%稀土開採。智庫「新美國安全中心」高級研究員、前貿易官員Emily Kilcrease表示，美國及特朗普政府與中國關係與以往已徹底不同，不能再採取過度脅迫的方法，去年的稀土限制前車可鑑。