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國際
出版：2026-Sep-22 10:42
更新：2026-Sep-22 10:42

美國結他手演出時上半身失去知覺　抗病7個月後腦癌逝世

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美國結他手演出時失去知覺　抗病7個月後腦癌逝世

美國結他手演出時失去知覺　抗病7個月後腦癌逝世

美國流行樂隊New Found Glory創隊成員兼主結他手Chad Gilbert因腦癌在9月20日病逝，終年45歲。New Found Glory與其妻子Lisa Cimorelli共同發表聲明證實死訊，Chad Gilbert在妻子、母親及親友的陪伴下安詳離世。

切除3顆腫瘤後仍樂觀面對

Chad Gilbert近年與癌症進行長期抗戰。2021年被診斷罹患肝癌後，經歷一連串治療，2026年他再度公開罹患腦癌。今年2月，Chad Gilbert透露在演出期間上半身突然失去知覺，經檢查後發現腦部有3顆腫瘤，須即時施手術切除，而他多年來勇敢面對病魔仍保持樂觀態度，不僅努力陪伴家人、也投入音樂創作。

美國流行樂隊New Found Glory創團成員兼主結他手Chad Gilbert因腦癌在9月20日病逝，終年45歲 Chad Gilbert患病時積極面對 Chad Gilbert參與創作《My Friends Over You》、《Head on Collision》等代表作 Chad Gilbert在妻子、母親及親友的陪伴下安詳離世 HSrtECEaQAAYzrY

手術後重返舞台

手術完成後，Chad Gilbert曾一度重返舞台演出。New Found Glory參加演出時，隊友還曾帶領全場觀眾為他送上掌聲與祝福，成為他最後的舞台時刻。

Chad Gilbert17歲時與隊友創立New Found Glory，是樂隊不可或缺的核心人物。他不僅負責結他演奏，也是主要創作曲詞者，參與創作《My Friends Over You》、《Head on Collision》等代表作，這些歌曲深深影響龐克樂迷。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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