美國結他手演出時上半身失去知覺　抗病7個月後腦癌逝世

美國流行樂隊New Found Glory創隊成員兼主結他手Chad Gilbert因腦癌在9月20日病逝，終年45歲。New Found Glory與其妻子Lisa Cimorelli共同發表聲明證實死訊，Chad Gilbert在妻子、母親及親友的陪伴下安詳離世。
切除3顆腫瘤後仍樂觀面對
Chad Gilbert近年與癌症進行長期抗戰。2021年被診斷罹患肝癌後，經歷一連串治療，2026年他再度公開罹患腦癌。今年2月，Chad Gilbert透露在演出期間上半身突然失去知覺，經檢查後發現腦部有3顆腫瘤，須即時施手術切除，而他多年來勇敢面對病魔仍保持樂觀態度，不僅努力陪伴家人、也投入音樂創作。
手術後重返舞台
手術完成後，Chad Gilbert曾一度重返舞台演出。New Found Glory參加演出時，隊友還曾帶領全場觀眾為他送上掌聲與祝福，成為他最後的舞台時刻。
Chad Gilbert17歲時與隊友創立New Found Glory，是樂隊不可或缺的核心人物。他不僅負責結他演奏，也是主要創作曲詞者，參與創作《My Friends Over You》、《Head on Collision》等代表作，這些歌曲深深影響龐克樂迷。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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