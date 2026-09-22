美國結他手演出時上半身失去知覺　抗病7個月後腦癌逝世

美國流行樂隊New Found Glory創隊成員兼主結他手Chad Gilbert因腦癌在9月20日病逝，終年45歲。New Found Glory與其妻子Lisa Cimorelli共同發表聲明證實死訊，Chad Gilbert在妻子、母親及親友的陪伴下安詳離世。

切除3顆腫瘤後仍樂觀面對

Chad Gilbert近年與癌症進行長期抗戰。2021年被診斷罹患肝癌後，經歷一連串治療，2026年他再度公開罹患腦癌。今年2月，Chad Gilbert透露在演出期間上半身突然失去知覺，經檢查後發現腦部有3顆腫瘤，須即時施手術切除，而他多年來勇敢面對病魔仍保持樂觀態度，不僅努力陪伴家人、也投入音樂創作。