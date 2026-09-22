習特會｜美方公布習近平訪問行程　特朗普基地迎接　動用近480名美軍

國家主席習近平應美國總統特朗普邀請，星期三(23日)起一連三日國事訪問美國。美國第一夫人梅拉尼婭的辦公室周一(21日)公布接待習近平與夫人彭麗媛的安排，包括特朗普會到馬里蘭州的安德魯斯聯合基地(Joint Base Andrews)親自迎接習近平伉儷，並在白宮動用近480名士兵、數架戰機參與歡迎儀式。
梅拉尼婭辦公室21日公布細節，特朗普與梅拉尼婭將於星期四(24日)早上，在白宮南草坪、國事廳及玫瑰園，為習近平伉儷舉行歡迎儀式，屆時將會有來自美軍各軍種的479名軍人參與，海軍陸戰隊樂隊將演奏美中兩國國歌，兩國元首將分別致辭，之後將在玫瑰園檢閱儀仗隊，歡迎儀式的結尾亮點是由一架B-2隱形轟炸機及4架F-22「猛禽」戰機進行飛行表演。
習近平與特朗普將於24日舉行會談
歡迎儀式結束後，習近平與特朗普將會舉行會談，梅拉尼婭就會與彭麗媛前往美國史密森尼學會(Smithsonian Institution)國家亞洲藝術博物館(National Museum of Asian Art)參觀，特朗普伉儷同日晚上在白宮北門廊迎接習近平夫婦，並在東廳舉行國宴。行程最後一日(25日)的上午，習近平夫婦會再到白宮，在紅廳與特朗普夫婦茶敘，之後一同前往美國國家檔案館(National Archives)參觀一系列對美中關係具重要歷史意義的檔案及文件，參觀結束後，特朗普與梅拉尼婭會在國家檔案館與習近平伉儷道別。
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