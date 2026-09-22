新加坡禁巴士上大聲播片及腳放座位　違者可罰3000港元

新加坡擴大監管公共交通工具的滋擾行為，在巴士上使用手機大聲播放音樂或影片、把腳放在座位上的行為將屬違法，違者最高罰款500坡元(約3000港元)。(網上圖片)

新加坡周三（9月23日）起擴大監管公共交通工具的滋擾行為，在巴士上使用手機大聲播放音樂或影片、把腳放在座位上的行為將屬違法，違者最高罰款500坡元(約3000港元)。

新加坡傳媒報道，目前這類滋擾和不文明行為在地鐵列車及地鐵站內已有相應規定。陸路交通管理局星期一（21日）宣布把相關監管擴大至巴士。在巴士上大聲播放音樂或影片、亂拋垃圾、將腳放在座位上或者飲食等滋擾行為屬違法，違者最高罰款500新加坡元。較嚴重行為，例如在巴士轉乘站或總站阻礙其他乘客通行、危及他人安全或在巴士、轉換站或總站隨地大小便，最高罰款更可達5000坡元(約3.1萬港元)。獲授權的職員，例如檢票員和巴士轉乘站職員可向涉嫌違規者發出違例通知單。

巴士車長則不會獲授權開出違例通知，以免影響他們安全駕駛。不過，車長仍可根據現有運載條款，勸請乘客停止滋擾或擾亂秩序的行為。乘客若不聽勸，車長可要求對方下車；若對方拒絕配合，車長可向巴士運作控制中心求助，遇上嚴重情況也可報警。

民眾歡迎但關注執法成效

有新加坡民眾歡迎新規定，但也關注實際執法成效，有人建議當局提供渠道，讓公眾舉報違例行為。亦有人指巴士車長須專注開車，檢票員又並非經常隨車，即使上車查票也只停留一小段時間，未必能全程留意是否有乘客違規。