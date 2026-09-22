中國女獨遊大馬險遭性侵　匿叢林一夜獲救　18歲酒店保安被捕

一名25歲中國女遊客獨遊馬來西亞，入住當地度假村熟睡時，竟有陌生男子闖入房間企圖對其性侵。她奮力抵抗逃脫後，藏身灌木叢中一夜才獲救，警方已逮捕涉案的18歲疑犯，中國駐當地總領館已介入跟進。
《新京報》報道，一抖音賬號「土包子（在韓版）」女子表示，事發於上周六（19日）凌晨，她入住馬來西亞仙本那一度假村，深夜睡覺時突然有一名陌生男子闖入房間。
謊稱要洗澡趁機逃出
女子驚醒後發現男子正脫去她部分衣服並抓住她的手，女子隨即奮力反抗，雙方發生扭打。她之後謊稱要洗澡，趁機逃出房間，期間遭拉扯頭髮跌倒，她及後躲進叢林裏的半山腰上，對方因有監控未追趕。
「土包子（在韓版）」指，事發時約凌晨3時許，當時天氣雷雨交加，她躲在叢林，一直等到早上8時，期間被螞蟻蚊蟲不斷咬皮膚和傷口。警方接到報案後展開調查，本月19日晚上在度假村區域內拘捕一名18歲保安人員。中國駐哥打基納巴盧總領館已和當事人、酒店、警方等聯絡，正跟進案件處置進展。
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