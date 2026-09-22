特朗普支持度跌至32%創新低 共和黨選民不滿高通脹 衝擊中期選舉選情

最新民調顯示，美國總統特朗普支持度跌至32%，創下他開展政治生涯以來新低，主因是美國民眾對美伊戰爭的不滿持續升溫，共和黨支持者也對物價高漲失去耐性。
路透社/Ipsos上周進行4天調查，並於周日(20日)完成這項民調。調查顯示，面對決定未來2年國會控制權的11月中期選舉，民眾對支持共和黨的意願正逐漸降低。
在前一周進行的民調中，特朗普整體施政滿意度為35%，最新一次再跌至32%，共和黨內部支持度也從一周前的82%降至73%。
特朗普去年1月重返白宮時承諾壓抑通脹、結束戰爭等，在宣誓就職後數小時進行的民調顯示，民眾對他的滿意度高達47%。
特朗普支持度低於拜登
在這次最新民調中，僅17%受訪者肯定特朗普在物價上的施政表現，而美國民眾普遍認為通脹是決定11月投票意向的首要關鍵議題。
特朗普2月對伊朗開戰，導致燃油價格大幅飆漲，共和黨內部對通脹問題的不滿持續蔓延。如今在共和黨選民中，不滿特朗普處理物價問題的表現比例達51%，首度超過肯定者。
特朗普目前的施政滿意度，甚至低於民主黨前總統拜登歷來任何一次民調數字。
僅34%受訪者支持對伊朗的軍事行動
在最新民調中，僅34%受訪者支持對伊朗發動的軍事行動，82%受訪者認為，這場美伊戰爭很可能會「持續相當長一段時間」。
美伊戰爭幾乎切斷全球取得中東地區大量石油和天然氣的管道，隨著企業將高漲的燃料成本轉嫁給消費者，恐進一步推升美國等的通脹壓力。
特朗普最初聲稱戰爭只會持續數周，到了本月又承諾戰爭將在中期選舉後「立即結束」。然而，伊朗至今毫無退讓跡象，與盟友最近幾周更揚言將進一步干擾石油市場。
民主黨在中期選舉的支持度高於共和黨
在中期選舉投票意向方面，登記選民支持民主黨的比例為43%，高於共和黨的35%，是民主黨在今年路透社/Ipsos民調中，取得最大的領先幅度。共和黨一旦失去參議院或眾議院的控制權，特朗普最後2年任期的施政計劃都會增添變數。
在移民問題上，特朗普在共和黨內部仍具高人氣，支持率達79%；但全美整體受訪者中，僅36%民眾支持他的處理方式，55%表示反對。部分國會共和黨盟友已警告，特朗普積極驅逐非法移民的強硬手段，恐將使近期有親屬移民美國的選民跟共和黨疏遠。
這項民調透過網上調查方式進行，全美1,277名成年人回覆，誤差範圍為正負3個百分點。