特朗普支持度跌至32%創新低 共和黨選民不滿高通脹 衝擊中期選舉選情

最新民調顯示，美國總統特朗普支持度跌至32%，創下他開展政治生涯以來新低，主因是美國民眾對美伊戰爭的不滿持續升溫，共和黨支持者也對物價高漲失去耐性。

路透社/Ipsos上周進行4天調查，並於周日(20日)完成這項民調。調查顯示，面對決定未來2年國會控制權的11月中期選舉，民眾對支持共和黨的意願正逐漸降低。

在前一周進行的民調中，特朗普整體施政滿意度為35%，最新一次再跌至32%，共和黨內部支持度也從一周前的82%降至73%。

特朗普去年1月重返白宮時承諾壓抑通脹、結束戰爭等，在宣誓就職後數小時進行的民調顯示，民眾對他的滿意度高達47%。