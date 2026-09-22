地球氧氣會耗盡　科學家算出僅餘時間　需氧生物將滅絕

我們每天呼吸的氧氣並非永遠源源不絕。日本東邦大學(Toho University)科學家Kazumi Ozaki與美國喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)科學家Christopher Reinhard的研究指出，地球富含氧氣的大氣層只是行星演化過程中的暫時現象。電腦模擬演算顯示，地球大氣中的氧氣有一天將面臨枯竭，導致所有依賴氧氣生存的生命都走向滅絕。

《經濟時報》(The Economic Times)報道，研究團隊透過整合氣候動態、生物學及地球化學過程，建構出涵蓋大氣、海洋、陸地與生物互動的複雜模型，並進行超過40萬次的電腦模擬演算，並考量了太陽隨年齡增長而漸漸變亮、溫度上升的長期趨勢。結果發現，太陽輻射增強會引發地表溫度升高，進而劇烈改變碳循環，使大氣中的二氧化碳濃度大幅下降。當二氧化碳過少時，植物、藻類與細菌的光合作用將難以繼續，最終將會引發全球性的大氣去氧作用(Deoxygenation)。在氧氣消失之後，大氣中的氧氣濃度將驟降至極低水平，而甲烷濃度則會飆升，導致需要氧氣化學作用維持的臭氧層完全瓦解。根據模擬顯示，地球歷史中「富含氧氣」的階段可能只佔整個地球生命週期的20%至 30%，推算地球富氧大氣層約可再維持10億年，此後氧氣將快速且劇烈地流失。