OpenAI：全球合作建立AI發展的安全及防護標準 並由美國主導

美國人工智能(AI)開發商OpenAI呼籲美國主導制定全球AI發展的安全標準。

近日在連串AI失控事件曝光以及Anthropic前研究員考克森(Jacob Coxon)警告AI可能在2030年前滅絕人類的末日論衝擊下，外界對AI安全的憂慮持續升溫，促使監管機構及各界呼籲對AI發展採取更多防護行動。

OpenAI表態支持透過全球合作來建立一套AI發展的安全及防護標準，以降低潛在風險。

OpenAI在周一(21日)發布的網誌中指出：「美國處於絕佳的主導地位，因為美國的AI產業正處於技術前沿。」

OpenAI指出：「現在由誰主導，將決定美國能塑造全球AI架構，抑或只能眼睜睜看著周遭形成一個支離破碎、發展不平均且充斥著衝突的體系。」又表示，「除非且直到能安全執行」，否則不應推動「循環自我改進」(recursive self-improvement，RSI)。RSI是一種讓程式自主學習並進化的技術，批評者擔憂，一旦人類無法控制，這項AI技術可能帶來災難性後果。