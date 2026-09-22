百年來首現新貓科物種　體型比一般家貓還小(有片)

超過一個世紀後，玻利維亞近日傳出令人驚喜的生物學新發現，一種體型比家貓還小、身上布滿豹紋斑點的野生貓科動物，正式被確認為全新物種，目前已知唯一的確定活體。牠有著圓短耳、長鬍鬚和略顯皺巴巴的臉蛋，外型就像一隻迷你版的小老虎，當地人稱牠為「tilcayo」。
根據《當代生物學》(Current Biology)的研究，這是100多年來首次被確認的新貓科物種；上一次發現新的貓科物種，已是1923年的潘帕斯貓(Pampas cat)。科學家目前將這個新物種命名為「Leopardus tilcayo」，目前全球唯一獲確認的活體，現時生活在玻利維亞雲霧森林Senda Verde保護區內。身長大約45至46公分，體重僅約1.3至1.4公斤。
觀察與DNA揭與虎貓存在明顯差異
牠的故事要從2016年說起。國家地理探險家、生物學家Paola Nogales-Ascarrunz接獲野生動物收容所通知，前往探視這隻奇特的貓。原來，一名當地男子於2015年撿到幼貓，起初以為只是特殊品種，就帶回家飼養；直到一年後才發現牠其實是野生動物，於是送往Senda Verde野生動物保護區。Paola第一次見到牠時就被牠的外貌吸引，竟然一口氣拍下上百張照片。
直到2019年，她再次比對資料，才注意到牠身上的斑紋明顯不同，與已知的虎貓並不吻合。研究團隊接著花費多年進行外型與基因分析，最終確認牠與原本認為的虎貓存在明顯差異。研究也意外顯示，過去被視為單一物種的虎貓，可能其實由5種不同的貓科動物組成。科學家仍在努力尋找更多「tilcayo」的蹤跡，包括牠的生活習慣、如何繁殖，以及野外到底還有多少同類，有關這隻玻利維亞森林神秘貓咪，仍有待學者一步一步去發現。
🐾 Tigrino es uno de los únicos ejemplares conocidos de una nueva especie de felino bautizada como ‘Leopardus #tilcayo’. Se trata de un pequeño gato moteado que, tras permanecer con una familia local, vive en el santuario Senda Verde, en Bolivia ➡️ https://t.co/A61lpannOj pic.twitter.com/vMhY3fLDfD— FRANCE 24 Español (@France24_es) September 20, 2026