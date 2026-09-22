百年來首現新貓科物種　體型比一般家貓還小(有片)

超過一個世紀後，玻利維亞近日傳出令人驚喜的生物學新發現，一種體型比家貓還小、身上布滿豹紋斑點的野生貓科動物，正式被確認為全新物種，目前已知唯一的確定活體。牠有著圓短耳、長鬍鬚和略顯皺巴巴的臉蛋，外型就像一隻迷你版的小老虎，當地人稱牠為「tilcayo」。

根據《當代生物學》(Current Biology)的研究，這是100多年來首次被確認的新貓科物種；上一次發現新的貓科物種，已是1923年的潘帕斯貓(Pampas cat)。科學家目前將這個新物種命名為「Leopardus tilcayo」，目前全球唯一獲確認的活體，現時生活在玻利維亞雲霧森林Senda Verde保護區內。身長大約45至46公分，體重僅約1.3至1.4公斤。