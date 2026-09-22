日本旅遊｜台灣遊客聲稱店員態度明顯轉冷 五熊事件後微笑不再

藝人「五熊」蔡頤榛（本名蔡宜臻）早前在日本奈良藥師寺國寶「佛足石」潑灑含甘油液體，被日方起訴後繳交50萬日圓（約25,149港元）罰款後獲釋。事件雖已逐漸平息，但近日台灣網友分享赴日旅遊經驗，聲稱感受到部分日本民眾對台灣遊客態度明顯轉冷。
網民在Threads發文透露，近期走在日本街頭時感受到疑似「鄙視眼神」，部分店家店員知道他來自台灣，收起了原本的微笑與親切態度。該網友表示，店員的專業態度瞬間消失，「連假的專業微笑都沒了，直接不演」。
日本神社工作人員多番提醒「不要亂潑油」
該網友續指，其婆婆日前前往日本神社參拜時，曾聽到工作人員再三提醒領隊，希望轉告台灣遊客「不要亂潑油」。網友直指五熊潑油事件嚴重影響台灣旅客在日本人心目中的形象，引發討論。
相關發言在網路上掀起不同聲音。部分網友認為，單一事件是否足以造成日本社會態度改變，缺乏具體證據，直言「你太看得起五熊了」。也有人以自己到訪日本經驗指出，日本對外國旅客的態度本就存在差異，不應將旅遊過程中的所有不愉快經驗都歸因於五熊事件。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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