日本旅遊｜台灣遊客聲稱店員態度明顯轉冷 五熊事件後微笑不再

藝人「五熊」蔡頤榛（本名蔡宜臻）早前在日本奈良藥師寺國寶「佛足石」潑灑含甘油液體，被日方起訴後繳交50萬日圓（約25,149港元）罰款後獲釋。事件雖已逐漸平息，但近日台灣網友分享赴日旅遊經驗，聲稱感受到部分日本民眾對台灣遊客態度明顯轉冷。

網民在Threads發文透露，近期走在日本街頭時感受到疑似「鄙視眼神」，部分店家店員知道他來自台灣，收起了原本的微笑與親切態度。該網友表示，店員的專業態度瞬間消失，「連假的專業微笑都沒了，直接不演」。