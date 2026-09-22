颱風杜鵑｜襲日本關東降暴雨4死6失蹤 旅遊勝地鐮倉及千葉縣遭水淹(多圖有片)

颱風杜鵑周一(21日)吹襲日本關東，並帶來暴雨，神奈川縣和千葉縣發生多宗山泥傾瀉，至周二造成4人死亡、6人失蹤。漫畫《男兒當入樽》打卡聖地、神奈川縣的鐮倉罕見地出現水浸，電視畫面可見有遊客拿著行李箱在水淹至小腿的馬路上行走。有居民稱，住了當地50年首次見這麼大雨。最近多次遭暴雨侵襲的千葉縣水淹情況也嚴重，佐倉水深及腰，拯救人員乘橡皮艇救出受困居民；從高空看，市面一片泥水。千葉縣周二早上請求陸上自衛隊協助救災。

颱風杜鵑｜神奈川和千葉縣多宗山泥傾瀉

日本放送協會(NHK)稱，神奈川縣、千葉縣和茨城縣共有超過470棟房屋損毀。神奈川縣發生多宗山泥傾瀉，主要集中在三浦半島，包括橫須賀市和三浦市。橫須賀山泥湧入一座兩層高平房，造成一名六十多歲女子死亡，另有一對70歲夫婦也因住所遭山泥壓毀而失蹤。於三浦市，分別有一名二十多歲女子和三十多歲女子亦因房屋遭山泥傾瀉摧毀失蹤。

在千葉縣銚子市諸持町，有汽車被路邊斜坡的山泥淹埋，附近店舖老闆稱，警方周一晚叫他撤離，才知道情況危險，「住在這裡已有50年，首次遇到這種情況」。於八街市，有十多輛汽車因暴雨拋錨在街上。有運輸公司職員稱，周一下午2時30分左右雨勢變大，水位持續上漲，嚴重時水淹至心口高度。NHK報道，多個地區24小時降雨量破紀錄，包括千葉縣市原市牛久392.5 毫米；船橋市345.5 毫米；神奈川縣三浦市308 毫米，以及東京都江戶川區282.5毫米。