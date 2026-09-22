冥冥之中！美國女嬰獲男童捐肝保命 23年後與救命恩人親弟締結良緣

生命奇緣……2003年，美國肯塔基州一名10歲男童遇車禍離世，父母按照他生前的心願捐贈器官，其中肝臟救活了一名垂危的18個月大女嬰。未料23年後，當年的女嬰長大，與救命恩人的弟弟締結良緣。 《紐約郵報》等媒體報道，2003年，18個月大的多森(Brooklyn Dotson)因患上罕見病「α-1抗胰蛋白酶缺乏症」，須盡快接受肝臟移植才能保命。今年24歲的她憶述，當時醫生告訴家人她只剩3日命，「他們叫媽媽可以安排我的後事了」。 但母親拒絕放棄，最終等到合適的肝臟，讓多森在辛辛那提兒童醫院接受移植手術。捐贈者是俄亥俄州10歲男童瓦特斯(Michael Waters)，他在住所附近玩耍時被車撞死。

小小年紀 交代捐贈器官心願 家人說，瓦特斯從小熱心幫人，經常把午餐、衣物分享給有需要的同學，意外發生前2年，他曾告訴父母，如果自己離世，希望能捐贈器官幫助其他人。結果，父母忍痛完成他的心願，所幸捐出的肝臟救活了當時18個月大的多森。 手術後不久，多森家人跟瓦特斯的母親聯絡上，起初書信往來，之後相約見面，多森就這樣跟瓦特斯當時6歲的弟弟諾亞(Noah)「邂逅」。此後，多森一家每年都會從肯塔基州前往俄亥俄州探望瓦特斯一家，多森與諾亞便逐漸成為無所不談的好友。

緣份來了 兩人長大後各自發展，但一直保持聯絡，曾一天視像聊天8個小時。直到去年春天，兩人都回復單身，過完生日後，多森突然發現自己愛上了諾亞。

母親牽紅線 當時母親特地傳訊息給諾亞，說「我覺得布魯克(Brooke)喜歡你」。諾亞得知多森的心意後，那個周末即開車前往肯塔基州向她表白，彼此多年的友情就此昇華，成為戀人。 兩人迅即熱戀，去年底訂婚。現在，他們與5隻愛犬一起生活，也共同照顧諾亞與前妻所生的8歲兒子，本月26日將舉行婚禮。令人感動的是，當年接受瓦特斯心臟捐贈的男子將出席婚禮，共同見證這段生命奇緣。 諾亞談到亡兄時感觸良多，說哥哥即使年紀小，卻總是願意幫助他人，像大人那樣成熟。諾亞感嘆：「他大概知道自己的使命是甚麼吧。我當時完全不懂，哥哥23年前竟救了我未來妻子一命。」

女事主：給了我一個人生機會 多森讚揚，當年瓦特斯捐給她的不只是一個肝臟，而是一個人生機會，「因為他，我才能享受人生，我才能活著，我也希望能用最好的方式來紀念他」。此時，諾亞笑言，「你還會冠上他的姓氏呢」。婚後，多森的名字會冠上丈夫諾亞的姓氏「瓦特斯」。