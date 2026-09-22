全球「最快樂度假勝地」這城市稱冠 香港排XX緊隨東京 新加坡亞洲第一

旅遊平台BookRetreats公布2026年「假期快樂指數」(Holiday Happiness Index)，根據陽光時數、綠化空間、步行便利度、餐飲的健康程度以及睡眠質素等因素，選出「全球最快樂度假勝地」(World's happiest holiday destinations)，由葡萄牙首都里斯本(Lisbon)封王。名列前茅的大部分是歐洲城市，亞洲則以新加坡最前，排第25；本港則排46，緊隨東京之後。 1)葡萄牙里斯本 排名第一的里斯本在多項指標表現突出，尤其美食方面最為亮眼，近10%餐廳被評為提供健康飲食選擇，加上街道適合步行探索，每年更有超過2,800小時日照，並可輕易前往綠化地及海灘，因此得分最高。

2)芬蘭赫爾辛基 排第二的是芬蘭首都赫爾辛基(Helsinki)。當地以自然環境見稱，人均綠化空間約126平方米，並於睡眠質素項目排名第一，配合寧靜氛圍、安全街道及高效率交通系統，令其高踞亞軍位置。 3) 美國奧蘭多 美國佛羅里達州的奧蘭多(Orlando)排名第三。這座全球知名「主題樂園之都」擁有全榜最高的人均綠化空間，達258平方米，每年日照時間達2,930小時，區內有環球影城Universal Studios Florida、Universal Volcano Bay以及Lake Eola Park等熱門景點。

4) 希臘雅典 第四位為希臘首都雅典(Athens)。當地每年有2,773小時日照，並獲評為最適合步行的城市，雅典衛城(Acropolis)、奧林匹亞宙斯神廟(Temple of Olympian Zeus)及泛雅典體育場(Panathenaic Stadium)等主要景點均可步行到達。此外，近一成餐廳供應健康餐飲，咖啡文化亦相當興盛。 5)英國蘇格蘭愛丁堡 排名第五的愛丁堡(Edinburgh)是唯一進入前十的英國城市。報告指，愛丁堡擁有144個公園及綠地，是英國最具綠化環境的城市之一，皇家植物園(Royal Botanic Garden)及Pentland Hills Regional Park等自然景點均深受旅客歡迎。 維爾紐斯被視為「驚喜之選」

其餘順位依次為西班牙馬德里(Madrid)、奧地利維也納(Vienna)、匈牙利布達佩斯(Budapest)、挪威奧斯陸(Oslo)及立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)。 其中，馬德里每年擁有2,712小時日照，並以美食及市中心密集景點取勝；維也納則因文化氣息濃厚及步行便利而入榜；布達佩斯的塞切尼溫泉浴場(Széchenyi Thermal Bath)是招牌景點，而其睡眠質素評分更勝前十名所有城市；奧斯陸則以優質生活及自然環境見稱。維爾紐斯則被視為「驚喜之選」，當地擁有豐富綠化空間、金融及支付系統完善，而且旅遊使費相對便宜。

英媒引述臨床心理學家稱，人們所談論的「感覺良好」，實際上是在談論血清素(serotonin)、多巴胺(dopamine)、安多酚(endorphins)及催產素(oxytocin)等「快樂荷爾蒙」，而陽光、運動、美食及充足休息等有助刺激這些化學物質分泌，這些元素往往也是理想假期的重要組成部分。 全球最快樂度假勝地排名 2026 排名 城市 1 葡萄牙里斯本（Lisbon） 2 芬蘭赫爾辛基（Helsinki） 3 美國奧蘭多（Orlando） 4 希臘雅典（Athens） 5 蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh） 6 西班牙馬德里（Madrid） 7 奧地利維也納（Vienna） 8 匈牙利布達佩斯（Budapest）

9 挪威奧斯陸（Oslo） 10 立陶宛維爾紐斯（Vilnius） 11 丹麥哥本哈根（Copenhagen） 12 意大利羅馬（Rome） 13 瑞士蘇黎世（Zurich） 14 克羅地亞薩格勒布（Zagreb） 15 卡塔爾多哈（Doha） 16 瑞典斯德哥爾摩（Stockholm） 17 荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam） 18 澳洲悉尼（Sydney） 19 德國慕尼黑（Munich） 20 美國芝加哥（Chicago） 21 捷克布拉格（Prague） 22 阿聯酋杜拜（Dubai） 23 愛爾蘭都柏林（Dublin） 24 智利聖地亞哥（Santiago） 25 新加坡 26 波蘭華沙（Warsaw） 27 阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires） 28 馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur） 29 泰國曼谷（Bangkok）

30 英國倫敦（London） 31 英國曼徹斯特（Manchester） 32 法國巴黎（Paris） 33 比利時布魯塞爾（Brussels） 34 南韓首爾（Seoul） 35 埃及開羅（Cairo） 36 美國紐約（New York） 37 土耳其伊斯坦堡（Istanbul） 38 美國洛杉磯（Los Angeles） 39 墨西哥城（Mexico City） 40 印度德里（Delhi） 41 巴西聖保羅（São Paulo） 42 北京 43 加拿大多倫多（Toronto） 44 中華台北 45 日本東京 46 中國香港 47 秘魯利馬（Lima）