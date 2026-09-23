伊朗局勢｜革命衛隊：若衝突升級將擴大戰場　用不同武器

伊朗革命衛隊發言人穆赫比（Hossein Mohebbi）表示，「戰爭尚未結束」，如果衝突進一步升級，伊朗將採取不同武器與軍事戰術，攻擊目標也可能不再與過去相同。他並表示，伊朗已準備應對長期戰事，且仍有尚未遭到攻擊的目標。

中東局勢持續升溫。伊朗伊斯蘭革命衛隊9月21日警告，如果美國進一步升級與伊朗的衝突，伊朗將改變軍事武器、戰術及攻擊目標，並擴大戰事地理範圍。同日，一艘油輪駛入霍爾木茲海峽時遭「不明物體」擊中，造成2名船員輕傷，區域緊張情勢進一步升高。

兩名船員受到輕傷

與此同時，英國海事安全機構英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，一艘油輪21日進入霍爾木茲海峽時遭不明物體擊中，兩名船員受到輕傷。船隻目前仍能依靠自身動力航行至下一個目的地，暫無環境污染的通報。

霍爾木茲海峽是全球重要能源運輸通道之一。美聯社指出，近期已有部分油輪重新通過這條航道，但整體船舶交通量仍遠低於衝突爆發前的水平。

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