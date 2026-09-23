美國優勝美地山火　灑水直升機墜毀兩機師殉職

機型為Eurocopter AS32／Super Puma，營運單位為私人承包商Precision。消防單位表示，事故發生時機上僅有2人，兩名飛行員遺體已於21日下午尋獲。

美國加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）近日爆發山火，一架參與滅火工作的直升機20日下午執行空中灑水任務時墜毀，機上2名飛行員全部罹難。美國聯邦航空總署（FAA）及國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查事故原因。

其中一名罹難飛行員身分已確認為Greg King。阿拉斯加林業暨消防部門表示，King過去曾參與阿拉斯加州山火撲救工作，並形容他是一名經驗豐富的飛行員。另一名飛行員的身分則尚未公開，當局表示目前仍在通知其家屬。

Precision公司發表聲明，對2名團隊成員的死亡表示悲痛。阿拉斯加林業暨消防部門也表示，兩名飛行員是在支援滅火行動期間罹難，並向死者家屬表達哀悼。目前事故原因仍不明。FAA與NTSB已展開調查，相關單位尚未公布直升機墜毀的具體原因。