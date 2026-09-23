美國優勝美地山火　灑水直升機墜毀兩機師殉職

美國加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）近日爆發山火，一架參與滅火工作的直升機20日下午執行空中灑水任務時墜毀，機上2名飛行員全部罹難。美國聯邦航空總署（FAA）及國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查事故原因。
美國消防單位表示，事故發生於當地時間20日下午，這架直升機當時正在進行吊桶取水、空中灑水作業，支援地面消防人員撲滅山火，隨後在奧斯特蘭德湖（Ostrander Lake）東南方墜落。
目前事故原因仍不明
機型為Eurocopter AS32／Super Puma，營運單位為私人承包商Precision。消防單位表示，事故發生時機上僅有2人，兩名飛行員遺體已於21日下午尋獲。
其中一名罹難飛行員身分已確認為Greg King。阿拉斯加林業暨消防部門表示，King過去曾參與阿拉斯加州山火撲救工作，並形容他是一名經驗豐富的飛行員。另一名飛行員的身分則尚未公開，當局表示目前仍在通知其家屬。
Precision公司發表聲明，對2名團隊成員的死亡表示悲痛。阿拉斯加林業暨消防部門也表示，兩名飛行員是在支援滅火行動期間罹難，並向死者家屬表達哀悼。目前事故原因仍不明。FAA與NTSB已展開調查，相關單位尚未公布直升機墜毀的具體原因。
近600人投入滅火
此次事故發生之際，優勝美地國家公園內的山火仍在持續延燒。這場山火於9月15日爆發，火勢位於瓦沃納（Wawona）東北方的偏遠地區。截至21日中午，火勢已燒毀超過3,200英畝土地，約15%受到控制，近600名地面及空中消防人員投入滅火工作。
國家公園管理單位指出，起火地區地形陡峭崎嶇，增加消防人員進入及滅火工作的難度；目前火勢仍以中等速度擴大，飛火現象也是控制火勢的一大挑戰。起火原因同樣仍在調查中。目前優勝美地國家公園仍維持開放，但部分步道因受到野火影響而關閉。
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