印度17歲少女遭3名「假警察」輪流性侵 警方追捕爆發槍戰

印度色狼無法無天，首都新德里一名17歲少女慘遭3名假冒警察男子輪姦。受害人於周一(21日)晚與一名同齡男友人在公園散步時，遭3名聲稱是警察的男子截查，並將兩人分隔。3名假警察其後將受害人帶到公園僻靜位置，以槍和刀威嚇並性侵她。警方接報後翻看附近監控攝錄機畫面，追蹤到3名疑犯下落；行動期間其中一人向警員開槍擊中防彈背心，警員隨即反擊射中其右腿。3人最終全部落網。

印度性侵案｜以刀槍威嚇受害人

印度傳媒稱，受害人與朋友晚上7時到卡爾卡吉神廟(Kalkaji Mandir)參拜，之後約於7時30分左右往附近阿斯塔昆吉公園(Astha Kunj Park)散步。期間突然有3名年約25至30歲男子步向他們，自稱是警察，盤問兩人為何出現在公園。報道指，3人以法律和警員的「專業術語」威嚇兩名青年，問他們的年齡，並指兩人行為是錯誤的。3人將受害人帶到公園內較為偏僻的地方後露出狼相，其中一名疑犯Asif亮出手槍和利刀威嚇受害人，並對其做出獸行，另外2人隨後也性侵她；受害人的男友人因遭人制服，未能上前阻止。犯案後，3名疑犯恐嚇兩人不要報警，隨即逃離現場。