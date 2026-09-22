加國卑詩省赴美興訟 告OpenAI高層拒向警方通報槍手ChatGPT暴力對話

加拿大卑詩省今年2月發生釀成9死27傷的校園槍擊案，由於槍手曾利用ChatGPT策劃屠殺，卑詩省政府周一(21日)在美國加州法院提出訴訟，控告ChatGPT開發商OpenAI的安全團隊曾建議通報警方，卻遭高層拒絕，結果未能阻止槍擊案。

路透社等報道，加拿大卑詩省政府周一向美國三藩市聯邦法院提出訴訟，將OpenAI及其行政總裁阿特曼列為共同被告，要求賠償卑詩省因這宗槍擊案已支出及未來預計支出的復原費用，並要求法院頒令OpenAI修改可能導致暴力的對話機制。

這宗造成包括槍手在內9人死亡的校園槍擊案，死者多數是學生。槍手Jesse Van Rootselaar在家裡殺害母親和弟弟後，到Tumbler Ridge中學行兇。案發前，她在ChatGPT談論槍械暴力的對話內容，遭OpenAI安全團隊標記示警，但並未通報警方。