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國際
出版：2026-Sep-22 20:04
更新：2026-Sep-22 20:04

加國卑詩省赴美興訟 告OpenAI高層拒向警方通報槍手ChatGPT暴力對話

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加拿大校園槍擊案

案中槍手Jesse Van Rootselaar。(互聯網)

加拿大卑詩省今年2月發生釀成9死27傷的校園槍擊案，由於槍手曾利用ChatGPT策劃屠殺，卑詩省政府周一(21日)在美國加州法院提出訴訟，控告ChatGPT開發商OpenAI的安全團隊曾建議通報警方，卻遭高層拒絕，結果未能阻止槍擊案。

路透社等報道，加拿大卑詩省政府周一向美國三藩市聯邦法院提出訴訟，將OpenAI及其行政總裁阿特曼列為共同被告，要求賠償卑詩省因這宗槍擊案已支出及未來預計支出的復原費用，並要求法院頒令OpenAI修改可能導致暴力的對話機制。

這宗造成包括槍手在內9人死亡的校園槍擊案，死者多數是學生。槍手Jesse Van Rootselaar在家裡殺害母親和弟弟後，到Tumbler Ridge中學行兇。案發前，她在ChatGPT談論槍械暴力的對話內容，遭OpenAI安全團隊標記示警，但並未通報警方。

訴訟狀指出，阿特曼曾發表公開信向社區致歉，表示OpenAI未通報執法部門令他「深感抱歉」。儘管卑詩省司法廳長極力溝通，阿特曼也承諾改革，但事後卻從未付諸實行。

訴訟狀指，案發學校正進行拆卸工程，卑詩省被迫承擔重建新校、保障心理健康及槍擊案造成的其他善後成本。

加拿大校園槍擊案 加拿大校園槍擊案

卑詩省興訟前，已有30多名受害者家屬及其他受事件影響的人在加州聯邦法院提出訴訟，指控OpenAI錯失阻止槍擊案發生的時機。

OpenAI辯稱，任何與槍擊案相關的法律訴訟都應由卑詩省法院審理。被問及為何卑詩省認為加州才是適合採取法律行動的地點，卑詩省司法廳長Niki Sharma表示：「做出不向警方通報決定的地點，正是在加州。」

訴訟狀引述案發後向《華爾街日報》爆料的OpenAI內部吹哨者指出，槍手與ChatGPT的對話內容，早在去年6月就被標記示警，安全團隊曾建議通報警方，卻遭阿特曼及其他OpenAI高層拒絕。

槍手的帳號雖被停用，但她隨後另申請新帳號，繼續利用ChatGPT策劃這宗殺人行動。

OpenAI案發後表示，這個帳號當時是由識別「濫用模型助長暴力活動」的系統標記，但相關內容並未達到向執法部門通報的標準。

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