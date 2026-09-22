英國女童趴下玩匍匐前進 遭藏泥地樹枝「刺穿肺動脈」死亡

英國一名11歲女童和朋友在泥灘玩耍，趴下玩「匍匐前進」(commando crawl、腹部著地爬行)時，意外遭泥地掩蓋的尖銳樹枝刺入胸部，她當場倒下昏迷，送院搶救不治。在周一(21日)舉行的死因聆訊中，驗屍官指，樹枝刺穿她的胸腔並切斷肺動脈，導致她心臟停頓。
事發於去年8月，11歲女童Lilly Angel Rodgers與母親和其伴侶到普利茅斯(Plymouth)附近Wacker Quay的泥灘與其他家庭一起燒烤，她當時與另兩名兒童於河岸邊玩耍，大人們則在附近準備燒烤用品。3名孩子初時在泥灘玩匍匐前進，之後開始頭向下沿泥坡滑向河道附近；Lilly突然站起身抓住胸口喘氣，之後倒下。其他小孩嚇至尖叫起來，大人們也發現不妥。昏迷的Lilly由直升機吊起，用了40分鐘才送離濕地並接受心肺復甦急救，不幸地送到醫院搶救無效。
專家：非常不幸 樹枝若偏右半吋不會死亡
病理學家James Garvican在庭上指，Lilly的胸部傷口深7厘米，他對於樹枝能夠穿過肋骨感驚訝，而Lilly的死因為「穿透性胸部創傷」。他指事件非常不幸，若偏右半吋，樹枝只會擦過她的肋骨，留下瘀青和擦傷；若偏左半吋，樹枝仍可能會穿過肋骨，但不會傷及重要器官。而Lilly當時所受的傷勢是無法救治的。
死因庭法官裁定Lilly死於意外，造成她死亡的是當時被泥土掩蓋的尖銳樹枝，沒有其他可疑原因。法官又指，Lilly過去曾多次和朋友在該處玩耍，事發時又有大人在旁看護，而且確保她在他們視線範圍內。
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