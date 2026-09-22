英國女童趴下玩匍匐前進 遭藏泥地樹枝「刺穿肺動脈」死亡

英國一名11歲女童和朋友在泥灘玩耍，趴下玩「匍匐前進」(commando crawl、腹部著地爬行)時，意外遭泥地掩蓋的尖銳樹枝刺入胸部，她當場倒下昏迷，送院搶救不治。在周一(21日)舉行的死因聆訊中，驗屍官指，樹枝刺穿她的胸腔並切斷肺動脈，導致她心臟停頓。

事發於去年8月，11歲女童Lilly Angel Rodgers與母親和其伴侶到普利茅斯(Plymouth)附近Wacker Quay的泥灘與其他家庭一起燒烤，她當時與另兩名兒童於河岸邊玩耍，大人們則在附近準備燒烤用品。3名孩子初時在泥灘玩匍匐前進，之後開始頭向下沿泥坡滑向河道附近；Lilly突然站起身抓住胸口喘氣，之後倒下。其他小孩嚇至尖叫起來，大人們也發現不妥。昏迷的Lilly由直升機吊起，用了40分鐘才送離濕地並接受心肺復甦急救，不幸地送到醫院搶救無效。