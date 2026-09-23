沙特重開東西管道致油價下跌　全面恢復生產需時數周

聯合國大會即將在美國紐約登場，中東局勢也成為焦點之一，據消息人士說法，沙特阿拉伯已經重啟東西輸油管道的營運，預計會在22日稍晚恢復從紅海港口延布港（Yanbu）的出口，但也導致全球石油市場迎來一波拋售。
《路透社》報道，由於無人機不斷攻擊，沙特阿拉伯9月13日關閉了東西輸油管，導致沙國延布港的原油停止裝載。在此之前，美國對伊朗發動的戰爭導致霍爾木茲海峽的石油運輸中斷，石油輸出國組織（OPEC）最大的石油出口國伊朗持續以每天約400萬桶的石油改道輸送到延布，這個量能約佔全球供應量的4％。
輸送速度仍然很慢
交易員表示，22日供應恢復加劇全球原油市場的拋售，布蘭特原油期貨價格跌幅超過每桶2美元，達9月8日以來最低水平。儘管如此，有兩名消息人士仍透露，東西輸油管道重啟後，輸送速度仍然很慢。
訊息傳開，但沙國國家石油公司沙特阿美（ Saudi Aramco）尚未對此事作出回應。不過有一位消息人士表示，沙特阿美正尋求將石油產量恢復到每天400萬桶，一名安全部門消息人士指出，全面恢復生產可能需要數周時間。
延布裝船並送往中國
另一名有關人士則說，東西輸油管將恢復向紅海沿岸的沙特阿美煉油廠提供原油，目前有一批貨物會在22日晚些時候，於延布裝船，並送往中國。
還有兩名有關人士提到，已有貿易商將郵輪轉移到埃及地中海港口賽得港（Said），進行船對船轉運，或是轉移到埃及另一港口錫迪克里爾港（Sidi Kerir）。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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