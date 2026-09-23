沙特重開東西管道致油價下跌　全面恢復生產需時數周

聯合國大會即將在美國紐約登場，中東局勢也成為焦點之一，據消息人士說法，沙特阿拉伯已經重啟東西輸油管道的營運，預計會在22日稍晚恢復從紅海港口延布港（Yanbu）的出口，但也導致全球石油市場迎來一波拋售。

《路透社》報道，由於無人機不斷攻擊，沙特阿拉伯9月13日關閉了東西輸油管，導致沙國延布港的原油停止裝載。在此之前，美國對伊朗發動的戰爭導致霍爾木茲海峽的石油運輸中斷，石油輸出國組織（OPEC）最大的石油出口國伊朗持續以每天約400萬桶的石油改道輸送到延布，這個量能約佔全球供應量的4％。