美方公布習近平訪問行程 戰機表演 480士兵參與歡迎儀式

國家主席習近平應美國總統特朗普邀請，今起一連三日國事訪問美國。美國第一夫人梅拉尼婭的辦公室周一公布接待習近平與夫人彭麗媛的安排，包括特朗普會到馬里蘭州的安德魯斯聯合基地親自迎接習近平伉儷，並在白宮動用近480名士兵、數架戰機參與歡迎儀式。有內地學者認為美方的高規格接待是對習近平的尊重，也是對中國人民的尊重。 梅拉尼婭辦公室公布習近平到訪細節，特朗普與梅拉尼婭將於當地時間周四早上，在白宮南草坪、國事廳及玫瑰園，為習近平伉儷舉行歡迎儀式，屆時將有來自美軍各軍種的479名軍人參與，海軍陸戰隊樂隊將演奏美中兩國國歌，兩國元首將分別致辭，之後在玫瑰園檢閱儀仗隊。歡迎儀式的結尾亮點是由一架B2隱形轟炸機及4架F22「猛禽」戰機進行飛行表演。

歡迎儀式結束後，習近平與特朗普將會舉行會談，梅拉尼婭就會與彭麗媛前往美國史密森尼學會國家亞洲藝術博物館參觀。特朗普伉儷同日晚上在白宮北門廊迎接習近平夫婦，並在東廳舉行國宴。行程最後一日(25日)的上午，習近平夫婦會再到白宮，在紅廳與特朗普夫婦茶敘，之後一同前往美國國家檔案館參觀一系列對美中關係具重要歷史意義的檔案及文件。參觀結束後，特朗普與梅拉尼婭會在國家檔案館與習近平伉儷道別。 對於今次習近平訪美，清華大學戰略與安全研究中心研究員周波表示，特朗普對訪華時中國給予高規格接待是非常滿意，冀有所回報，「這種回報是對中國國家主席的尊重，也是對中國人民的尊重」。AI風險及合作預料是今次習特會的焦點，有內地學者認為中美在晶片、數據及算力方面各有優勢及競爭，但有責任合作應對風險，期望今次習特會能就AI發展多溝通以應對風險。有學者對中美延長關稅休戰表示樂觀，但認為稀土及晶片問題未必有突破，因兩者是「談判王牌」，料留到關鍵時候才打。

傳比亞迪小米寧德時代高層隨團 另有消息指，比亞迪、小米及寧德時代等商界高層將隨團訪美，有內地學者指「如果比亞迪去了，很有標誌性意義，因為其實中美在新能源汽車上合作也是非常少的」。習近平即將出訪之際，外交部在社交媒體發布題為「建設性戰略穩定」的片段，外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會被問及此事時，說中方願同美方一道，豐富中美建設性戰略穩定關係內涵，加強對話合作，妥善管控分歧，不斷增進兩國人民的福祉，促進世界的和平、穩定、繁榮。