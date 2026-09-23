美五大電視齊罷訪　特朗普乾脆自己開頻道24小時播(有片)

美國總統特朗普日前針對CNN等3間美媒宣布採訪禁令。霍士新聞等美國五大電視網宣布暫停駐白宮的聯合採訪，以示聲援被禁美媒。不過，特朗普21日晚間隨即做出反擊，在YouTube開播「特朗普電視」，24小時不間斷輪播施政亮點。

美國有線新聞網絡CNN、MS NOW及Politico被總統特朗普禁止在白宮採訪後，CNN、美國廣播公司ABC、哥倫比亞廣播公司CBS、全國廣播公司NBC及霍士新聞，這五大電視網組成的白宮電視聯合採訪組則決定聲援同行，暫停駐白宮的聯合報道。白宮聯合採訪機制讓美國主要電視網直播總統活動時輪值及互相分享素材，從而節省成本。白宮21日自行直播特朗普出席新直升機停機坪的剪綵儀式，由於餘下四大電視新聞網全部拒絕代班，白宮自行處理，由於缺乏專業收音設備，現場收音極差差，特朗普9分鐘的講話，只聽到直升機的引擎噪音。