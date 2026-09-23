美五大電視齊罷訪　特朗普乾脆自己開頻道24小時播(有片)

美國總統特朗普日前針對CNN等3間美媒宣布採訪禁令。霍士新聞等美國五大電視網宣布暫停駐白宮的聯合採訪，以示聲援被禁美媒。不過，特朗普21日晚間隨即做出反擊，在YouTube開播「特朗普電視」，24小時不間斷輪播施政亮點。
美國有線新聞網絡CNN、MS NOW及Politico被總統特朗普禁止在白宮採訪後，CNN、美國廣播公司ABC、哥倫比亞廣播公司CBS、全國廣播公司NBC及霍士新聞，這五大電視網組成的白宮電視聯合採訪組則決定聲援同行，暫停駐白宮的聯合報道。白宮聯合採訪機制讓美國主要電視網直播總統活動時輪值及互相分享素材，從而節省成本。白宮21日自行直播特朗普出席新直升機停機坪的剪綵儀式，由於餘下四大電視新聞網全部拒絕代班，白宮自行處理，由於缺乏專業收音設備，現場收音極差差，特朗普9分鐘的講話，只聽到直升機的引擎噪音。
白宮：特朗普電視24小時不間斷直播 完全不經過濾
同日，白宮通訊副主任杜爾(Kaelan Dorr)在社群媒體寫道：「歡迎來到特朗普電視。本屆政府為所有美國人創下的多項歷史性成就，媒體有時報道不準確，甚至完全沒有報道」、「特朗普電視是24小時不間斷直播的政府重要內容，完全不經過濾。」所指的「特朗普電視：必看頻道」(TRUMP TV: The Essential Station)是YouTube上一個24小時持續播放的影片清單，已於美東時間21日晚間7時上線。說明寫道：「一站式觀看特朗普政府最重要的時刻。熱門影片、重要演講和必看精彩片段，全天候24小時不間斷播放，即時更新。隨時掌握最新資訊！」
Trump can't be heard at today's White House event because the press pool is not there. All five networks of the press pool, including Fox News, boycotted coverage over the White House ban on CNN, MS NOW and Politico, leaving video of the president but no sound of what he said.… pic.twitter.com/f1fQd2YB1J— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) September 21, 2026